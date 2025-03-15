Топ 5 найкращих детективних серіалів, від яких неможливо відірватися (відео)

Чи любите ви заплутані розслідування, харизматичних детективів і несподівані сюжетні повороти? Ми зібрали для вас добірку з 5 найкращих детективних серіалів, які захоплюють з першої серії та тримають у напрузі до самого фіналу.

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Кожен із цих серіалів показує не просто розслідування злочинів, а захопливу атмосферу, сильних персонажів і історії, які не відпускають до останньої хвилини. Фокус радить добірку картин, зважаючи на їхні високі рейтинги.

1. "Гострі картузи"

Британський кримінальний серіал про гангстерське угруповання "Гострі картузи" в Бірмінгемі 1920-х років. Томас Шелбі (Кілліан Мерфі), харизматичний лідер банди, веде боротьбу за владу та вплив, стикаючись із поліцією та конкурентами.

Рейтинг IMDb — 8.7.

Трейлер серіалу "Гострі картузи"

2. "Мейр з Істтауна"

Мінісеріал із Кейт Вінслет у головній ролі. Головна героїня — детектив у маленькому містечку Істтаун, яка розслідує вбивство молодої дівчини. Серіал поєднує напружений детективний сюжет із глибокою драмою про життя жінки, яка намагається впоратися з особистими проблемами.

Рейтинг IMDb — 8.4.

Трейлер серіалу "Мейр з Істтауна"

3. "Бродчерч"

Британський детектив про розслідування загадкового вбивства хлопчика в маленькому містечку Бродчерч. Справу ведуть два детективи, яким доводиться стикатися зі складними моральними дилемами та секретами мешканців.

Рейтинг IMDb — 8.3.

Трейлер серіалу "Бродчерч"

4. "Перрі Мейсон"

Ремейк класичного серіалу про адвоката-детектива Перрі Мейсона. Дія відбувається в Лос-Анджелесі 1930-х років, де герой розслідує складні справи, стикаючись із корупцією та несправедливістю.

Рейтинг IMDb — 7.6.

Трейлер серіалу "Перрі Мейсон"

5. "Вбивство"

Американський рімейк однойменного данського серіалу. Розповідає про двох детективів, які розслідують вбивство школярки. Серіал відзначається похмурою атмосферою, продуманими персонажами та несподіваними сюжетними поворотами.

Рейтинг IMDb — 8.3.

Трейлер серіалу "Вбивство"

Нагадаємо, помер зірка "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто" Саймон Фішер-Бекер.

Раніше Фокус писав про іншу добірку детективних серіалів.