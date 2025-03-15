Топ 5 найкращих детективних серіалів, від яких неможливо відірватися (відео)
Чи любите ви заплутані розслідування, харизматичних детективів і несподівані сюжетні повороти? Ми зібрали для вас добірку з 5 найкращих детективних серіалів, які захоплюють з першої серії та тримають у напрузі до самого фіналу.
Кожен із цих серіалів показує не просто розслідування злочинів, а захопливу атмосферу, сильних персонажів і історії, які не відпускають до останньої хвилини. Фокус радить добірку картин, зважаючи на їхні високі рейтинги.
1. "Гострі картузи"
Британський кримінальний серіал про гангстерське угруповання "Гострі картузи" в Бірмінгемі 1920-х років. Томас Шелбі (Кілліан Мерфі), харизматичний лідер банди, веде боротьбу за владу та вплив, стикаючись із поліцією та конкурентами.
Рейтинг IMDb — 8.7.
2. "Мейр з Істтауна"
Мінісеріал із Кейт Вінслет у головній ролі. Головна героїня — детектив у маленькому містечку Істтаун, яка розслідує вбивство молодої дівчини. Серіал поєднує напружений детективний сюжет із глибокою драмою про життя жінки, яка намагається впоратися з особистими проблемами.
Рейтинг IMDb — 8.4.
3. "Бродчерч"
Британський детектив про розслідування загадкового вбивства хлопчика в маленькому містечку Бродчерч. Справу ведуть два детективи, яким доводиться стикатися зі складними моральними дилемами та секретами мешканців.
Рейтинг IMDb — 8.3.
4. "Перрі Мейсон"
Ремейк класичного серіалу про адвоката-детектива Перрі Мейсона. Дія відбувається в Лос-Анджелесі 1930-х років, де герой розслідує складні справи, стикаючись із корупцією та несправедливістю.
Рейтинг IMDb — 7.6.
5. "Вбивство"
Американський рімейк однойменного данського серіалу. Розповідає про двох детективів, які розслідують вбивство школярки. Серіал відзначається похмурою атмосферою, продуманими персонажами та несподіваними сюжетними поворотами.
Рейтинг IMDb — 8.3.
Нагадаємо, помер зірка "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто" Саймон Фішер-Бекер.
Раніше Фокус писав про іншу добірку детективних серіалів.