Топ 5 детективних серіалів з найвищими рейтингами: що подивитися на вихідних (відео)

Від культового "Шерлока" з Камбербетчем до похмурого "Справжнього детектива" з Макконагі. Критики високо оцінили ці картини.

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Для любителів розгадувати складні загадки, спостерігати за блискучими розслідуваннями та майстерною грою акторів Фокус приготував топ 5 детективних серіалів з високими рейтингами від сервісу Rotten Tomatoes.

"Справжній детектив"

Американський антологічний кримінальний серіал, кожен сезон якого розповідає окрему історію з новими персонажами та сюжетами.

Перший сезон з Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсоном розповідає про розслідування історії серійного вбивці в Луїзіані. Загалом є чотири сезони "Справжнього детектива".

Перший сезон отримав 92% на Rotten Tomatoes.

Трейлер серіалу "Справжній детектив"

"Твін Пікс"

Культовий серіал Девіда Лінча, що розповідає про розслідування вбивства старшокласниці в загадковому містечку Твін Пікс. Також є окремий фільми про цю історію "Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною".

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.

Трейлер серіалу "Твін Пікс"

"Декстер"

Серіал про судмедексперта, який веде подвійне життя серійного вбивці, що полює на злочинців, які уникли правосуддя. У головній ролі Майкл Голл.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 77%.

Трейлер серіалу "Декстер"

"Шерлок"

Сучасна адаптація класичних історій про детектива Шерлока Холмса Артура Конан Дойла, де події перенесені в Лондон XXI століття. Бенедикт Камбербетч у ролі геніального детектива розслідує складні злочини. Роль його співмешканця та друга доктора Ватсона виконав Мартін Фрімен. Головний злодій Моріарті — Ендрю Скотт.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.

Трейлер серіалу "Шерлок"

"Оленятко"

Семисерійний британський мінісеріал, заснований на автобіографічній моновиставі Річарда Гедда. Сюжет розповідає про коміка, якого переслідує одержима фанатка, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 99%.

Трейлер серіалу "Оленятко"

Нагадаємо, які детективні серіали варто подивитися на Netflix.

Також Фокус писав про детективні серіали з найвищим рейтингом від IMDb.