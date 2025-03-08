Топ 5 детективних серіалів з найвищими рейтингами: що подивитися на вихідних (відео)
Від культового "Шерлока" з Камбербетчем до похмурого "Справжнього детектива" з Макконагі. Критики високо оцінили ці картини.
Для любителів розгадувати складні загадки, спостерігати за блискучими розслідуваннями та майстерною грою акторів Фокус приготував топ 5 детективних серіалів з високими рейтингами від сервісу Rotten Tomatoes.
"Справжній детектив"
Американський антологічний кримінальний серіал, кожен сезон якого розповідає окрему історію з новими персонажами та сюжетами.
Перший сезон з Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсоном розповідає про розслідування історії серійного вбивці в Луїзіані. Загалом є чотири сезони "Справжнього детектива".
Перший сезон отримав 92% на Rotten Tomatoes.
"Твін Пікс"
Культовий серіал Девіда Лінча, що розповідає про розслідування вбивства старшокласниці в загадковому містечку Твін Пікс. Також є окремий фільми про цю історію "Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною".
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.
"Декстер"
Серіал про судмедексперта, який веде подвійне життя серійного вбивці, що полює на злочинців, які уникли правосуддя. У головній ролі Майкл Голл.
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 77%.
"Шерлок"
Сучасна адаптація класичних історій про детектива Шерлока Холмса Артура Конан Дойла, де події перенесені в Лондон XXI століття. Бенедикт Камбербетч у ролі геніального детектива розслідує складні злочини. Роль його співмешканця та друга доктора Ватсона виконав Мартін Фрімен. Головний злодій Моріарті — Ендрю Скотт.
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.
"Оленятко"
Семисерійний британський мінісеріал, заснований на автобіографічній моновиставі Річарда Гедда. Сюжет розповідає про коміка, якого переслідує одержима фанатка, що призводить до непередбачуваних наслідків.
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 99%.
Нагадаємо, які детективні серіали варто подивитися на Netflix.
Також Фокус писав про детективні серіали з найвищим рейтингом від IMDb.