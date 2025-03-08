Топ 5 детективных сериалов с самыми высокими рейтингами: что посмотреть на выходных (видео)

От культового "Шерлока" с Камбербэтчем до мрачного "Настоящего детектива" с Макконахи. Критики высоко оценили эти картины.

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Для любителей разгадывать сложные загадки, наблюдать за блестящими расследованиями и мастерской игрой актеров Фокус приготовил топ 5 детективных сериалов с высокими рейтингами от сервиса Rotten Tomatoes.

"Настоящий детектив"

Американский антологический криминальный сериал, каждый сезон которого рассказывает отдельную историю с новыми персонажами и сюжетами.

Первый сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Гаррельсоном рассказывает о расследовании истории серийного убийцы в Луизиане. Всего есть четыре сезона "Настоящего детектива".

Первый сезон получил 92% на Rotten Tomatoes.

Трейлер сериала "Настоящий детектив"

"Твин Пикс"

Культовый сериал Дэвида Линча, рассказывающий о расследовании убийства старшеклассницы в загадочном городке Твин Пикс. Также есть отдельный фильмы об этой истории "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.

Трейлер сериала "Твин Пикс"

"Декстер"

Сериал о судмедэксперте, который ведет двойную жизнь серийного убийцы, охотящегося на преступников, избежавших правосудия. В главной роли Майкл Холл.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 77%.

Трейлер сериала "Декстер"

"Шерлок"

Современная адаптация классических историй о детективе Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла, где события перенесены в Лондон XXI века. Бенедикт Камбербэтч в роли гениального детектива расследует сложные преступления. Роль его сожителя и друга доктора Ватсона исполнил Мартин Фримен. Главный вор Мориарти — Эндрю Скотт.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.

Трейлер сериала "Шерлок"

"Олененок"

Семисерийный британский мини-сериал, основанный на автобиографическом моноспектакле Ричарда Хэдда. Сюжет рассказывает о комике, которого преследует одержимая фанатка, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 99%.

Трейлер сериала "Олененок"

Напомним, какие детективные сериалы стоит посмотреть на Netflix.

Также Фокус писал о детективных сериалах с самым высоким рейтингом от IMDb.