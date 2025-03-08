Топ 5 детективных сериалов с самыми высокими рейтингами: что посмотреть на выходных (видео)
От культового "Шерлока" с Камбербэтчем до мрачного "Настоящего детектива" с Макконахи. Критики высоко оценили эти картины.
Для любителей разгадывать сложные загадки, наблюдать за блестящими расследованиями и мастерской игрой актеров Фокус приготовил топ 5 детективных сериалов с высокими рейтингами от сервиса Rotten Tomatoes.
"Настоящий детектив"
Американский антологический криминальный сериал, каждый сезон которого рассказывает отдельную историю с новыми персонажами и сюжетами.
Первый сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Гаррельсоном рассказывает о расследовании истории серийного убийцы в Луизиане. Всего есть четыре сезона "Настоящего детектива".
Первый сезон получил 92% на Rotten Tomatoes.
"Твин Пикс"
Культовый сериал Дэвида Линча, рассказывающий о расследовании убийства старшеклассницы в загадочном городке Твин Пикс. Также есть отдельный фильмы об этой истории "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.
"Декстер"
Сериал о судмедэксперте, который ведет двойную жизнь серийного убийцы, охотящегося на преступников, избежавших правосудия. В главной роли Майкл Холл.
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 77%.
"Шерлок"
Современная адаптация классических историй о детективе Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла, где события перенесены в Лондон XXI века. Бенедикт Камбербэтч в роли гениального детектива расследует сложные преступления. Роль его сожителя и друга доктора Ватсона исполнил Мартин Фримен. Главный вор Мориарти — Эндрю Скотт.
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 78%.
"Олененок"
Семисерийный британский мини-сериал, основанный на автобиографическом моноспектакле Ричарда Хэдда. Сюжет рассказывает о комике, которого преследует одержимая фанатка, что приводит к непредсказуемым последствиям.
Рейтинг на Rotten Tomatoes — 99%.
Напомним, какие детективные сериалы стоит посмотреть на Netflix.
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