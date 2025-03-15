Топ 5 лучших детективных сериалов, от которых невозможно оторваться (видео)

Любите ли вы запутанные расследования, харизматичных детективов и неожиданные сюжетные повороты? Мы собрали для вас подборку из 5 лучших детективных сериалов, которые захватывают с первой серии и держат в напряжении до самого финала.

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Каждый из этих сериалов показывает не просто расследование преступлений, а увлекательную атмосферу, сильных персонажей и истории, которые не отпускают до последней минуты. Фокус советует подборку картин, учитывая их высокие рейтинги.

1. "Острые козырьки"

Британский криминальный сериал о гангстерской группировке "Острые козырьки" в Бирмингеме 1920-х годов. Томас Шелби (Киллиан Мерфи), харизматичный лидер банды, ведет борьбу за власть и влияние, сталкиваясь с полицией и конкурентами.

Рейтинг IMDb — 8.7.

Трейлер сериала "Острые козырьки"

2. "Мейр с Исттауна"

Мини-сериал с Кейт Уинслет в главной роли. Главная героиня — детектив в маленьком городке Исттаун, которая расследует убийство молодой девушки. Сериал сочетает напряженный детективный сюжет с глубокой драмой о жизни женщины, которая пытается справиться с личными проблемами.

Рейтинг IMDb — 8.4.

Трейлер сериала "Мейр с Исттауна"

3. "Бродчерч"

Британский детектив о расследовании загадочного убийства мальчика в маленьком городке Бродчерч. Дело ведут два детектива, которым приходится сталкиваться со сложными моральными дилеммами и секретами жителей.

Рейтинг IMDb — 8.3.

Трейлер сериала "Бродчерч"

4. "Перри Мейсон"

Ремейк классического сериала об адвокате-детективе Перри Мейсоне. Действие происходит в Лос-Анджелесе 1930-х годов, где герой расследует сложные дела, сталкиваясь с коррупцией и несправедливостью.

Рейтинг IMDb — 7.6.

Трейлер сериала "Перри Мейсон"

5. "Убийство"

Американский римейк одноименного датского сериала. Рассказывает о двух детективах, которые расследуют убийство школьницы. Сериал отличается мрачной атмосферой, продуманными персонажами и неожиданными сюжетными поворотами.

Рейтинг IMDb — 8.3.

Трейлер сериала "Убийство"

Напомним, умер звезда "Гарри Поттера" и "Доктора Кто" Саймон Фишер-Бекер.

Ранее Фокус писал о другой подборке детективных сериалов.