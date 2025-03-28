"Потрібно поважати": генсек ООН відповів на пропозицію Путіна про "тимчасове" управління Україною

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 березня відхилив нещодавню пропозицію президента Росії Володимира Путіна про створення в Україні "тимчасового уряду". Чиновник зазначив, що в країні є законна влада.

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Про це повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання про пропозицію Путіна про створення тимчасового уряду під керівництвом ООН в Україні, Гутерріш сказав: "Насамперед в Україні є законний уряд, і тому очевидно, що це потрібно поважати".

Що стосується тривалої війни в Україні та зусиль із посередництва в досягненні миру, Гутерріш підтвердив, що ООН мала певні контакти зі США.

Однак він пояснив, що наразі ООН не бере безпосередньої участі в переговорах, спрямованих на досягнення припинення вогню в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, тема ООН спливла в Мурманську, де президент РФ зустрічався з моряками-підводниками 27 березня. Володимир Путін заявив, що міжнародна практика передбачає можливість введення зовнішнього управління, що "відкриє шлях до легітимних переговорів щодо врегулювання українського конфлікту".

Путін заявив, що для проведення переговорів з Україною необхідна наявність "легітимного уряду".

"У принципі, звісно, в Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів", — заявив він.

В Україні також відреагували на слова російського президента. Речник МЗС України Георгій Тихий виступив із контрпропозицією, запропонувавши, щоб ООН керувала РФ, тому що росіяни виграють від будь-якого управління, крім правління Путіна.