"Нужно уважать": генсек ООН ответил на предложение Путина о "временном" управлении Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 марта отклонил недавнее предложение президента России Владимира Путина о создании в Украине "временного правительства". Чиновник отметил, что в стране есть законная власть.

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Об этом сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос о предложении Путина о создании временного правительства под руководством ООН в Украине, Гутерриш сказал: "Прежде всего на Украине есть законное правительство, и поэтому очевидно, что это нужно уважать".

Что касается продолжающейся войны в Украине и усилий по посредничеству в достижении мира, Гутерриш подтвердил, что ООН имела определенные контакты с США.

Однако он пояснил, что в настоящее время ООН не принимает непосредственного участия в переговорах, направленных на достижение прекращения огня в Черноморском регионе.

Напомним, тема ООН всплыла в Мурманске, где президент РФ встречался с моряками-подводниками 27 марта. Владимир Путин заявил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что "откроет путь к легитимным переговорам по урегулированию украинского конфликта".

Путин заявил, что для проведения переговоров с Украиной необходимо наличие "легитимного правительства".

"В принципе, конечно, в Украине может быть введена временная администрация под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров", — заявил он.

В Украине также отреагировали на слова российского президента. Спикер МИД Украины Георгий Тихий выступил с контрпредложением предложив, чтобы ООН управляло РФ, так как россияне выиграют от любого управления, кроме правления Путина.