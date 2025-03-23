Один із найнебезпечніших у світі: українські діти в окупації таємно заснували книжковий клуб, — The Guardian

Підліткам доводиться бути обачними й проводити зустрічі лише по троє: українські книги росіяни визнали "екстремістськими" та можуть засудити до 5 років за їхнє зберігання.

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Українські підлітки, які мешкають в одному з тимчасово окупованих міст, де росіяни масово нищили книги у місцевих бібліотеках, під ризиком переслідувань та навіть ув'язнення заснували таємний книжковий клуб, де збираються задля обговорення української літератури. Постраждати можуть і сім'ї юних ентузіастів, адже росіяни за такі дії можуть позбавити батьківських прав. Про це розповіли британський письменник Пітер Померанцев та українська авторка Аліна Дихман 22 березня для видання The Guardian.

Зібрання таємного книжкового клубу відбуваються у квартирних приміщеннях. Перед цим учасники уважно перевіряють, чи зачинені щільно вікна і чи не ховається поруч шпигун, який може викрити їхню діяльність.

Імена причетних та місто, в якому організовано український книжковий клуб, у виданні не розкривають з міркувань безпеки. Дівчинку, яка заснувала книжкову організацію, називають Марійкою та пишуть, що їй 17 років.

Юним українцям доводиться діяти дуже обережно та бути винахідливими, аби знайти необхідну літературу. Вони придумали вихід в умовах фактичної відсутності паперових книг: шукають джерела в інтернеті та опрацьовують електронні версії, а потім ретельно "чистять" історії пошуку.

Такі дії підлітки здійснюють не просто так: річ у тому, що місцева окупаційна влада іноді вилучає цифрові пристрої в українського населення, аби перевірити їх на ознаки перегляду "екстремістського" контенту.

У матеріалі The Guardian також йдеться про те, що батьки, які дозволяють дітям навчатися за українською програмою онлайн в окупованому місті, можуть позбутися батьківських прав. Ще одна небезпека криється у тому, що довкола є чимало інформаторів, які викривають інформацію російським спецслужбам.

Росіяни воюють з українською літературою

Про те, що окупаційна влада нищить українські книги, стало відомо невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2023 року Суспільне повідомляло, що на територіях тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей майже не залишилося української літератури: практично все знищили окупанти.

Натомість росіяни завозять на тимчасово окуповані території свою літературу, зокрема підручники та посібники, за якими змушують навчатися українських дітей в окупації.

Зазначимо, що росіяни знищують українські книги не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й в інших регіонах. Так, тільки нещодавно вдалося відновити харківську друкарню "Фактор-Друк", яку російська ракета зруйнувала 23 травня 2024 року.

Натомість українці з російських книг роблять туалетний папір для військових.