Один из самых опасных в мире: украинские дети в оккупации тайно основали книжный клуб, — The Guardian

Подросткам приходится быть осмотрительными и проводить встречи только по трое: украинские книги россияне признали "экстремистскими" и могут приговорить к 5 годам за их хранение.

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Украинские подростки, проживающие в одном из временно оккупированных городов, где россияне массово уничтожали книги в местных библиотеках, под риском преследований и даже заключения основали тайный книжный клуб, где собираются для обсуждения украинской литературы. Пострадать могут и семьи юных энтузиастов, ведь россияне за такие действия могут лишить родительских прав. Об этом рассказали британский писатель Питер Померанцев и украинский автор Алина Дыхман 22 марта для издания The Guardian.

Собрания тайного книжного клуба проходят в квартирных помещениях. Перед этим участники внимательно проверяют, закрыты ли плотно окна и не прячется ли рядом шпион, который может разоблачить их деятельность.

Имена причастных и город, в котором организован украинский книжный клуб, в издании не раскрывают из соображений безопасности. Девочку, которая основала книжную организацию, называют Машей и пишут, что ей 17 лет.

Юным украинцам приходится действовать очень осторожно и быть изобретательными, чтобы найти необходимую литературу. Они придумали выход в условиях фактического отсутствия бумажных книг: ищут источники в интернете и обрабатывают электронные версии, а затем тщательно "чистят" истории поиска.

Такие действия подростки совершают не просто так: дело в том, что местные оккупационные власти иногда изымают цифровые устройства у украинского населения, чтобы проверить их на признаки просмотра "экстремистского" контента.

В материале The Guardian также говорится о том, что родители, которые позволяют детям учиться по украинской программе онлайн в оккупированном городе, могут лишиться родительских прав. Еще одна опасность кроется в том, что вокруг есть немало информаторов, которые разоблачают информацию российским спецслужбам.

Россияне воюют с украинской литературой

О том, что оккупационная власть уничтожает украинские книги, стало известно вскоре после начала полномасштабного вторжения. В ноябре 2023 года Суспільне сообщало, что на территориях временно оккупированных Донецкой и Луганской областей почти не осталось украинской литературы: практически все уничтожили оккупанты.

Зато россияне завозят на временно оккупированные территории свою литературу, в частности учебники и пособия, по которым заставляют учиться украинских детей в оккупации.

Отметим, что россияне уничтожают украинские книги не только на временно оккупированных территориях, но и в других регионах. Так, только недавно удалось восстановить харьковскую типографию "Фактор-Друк", которую российская ракета разрушила 23 мая 2024 года.

Зато украинцы из российских книг делают туалетную бумагу для военных.