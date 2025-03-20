Типографию "Фактор-Друк" полностью восстановили после российского удара 23 мая 2024 (фото)
К восстановлению присоединился американский миллиардер Говард Баффет. В результате обстрела россиянами погибли 7 работников типографии.
Типография "Фактор-Друк", которая пострадала из-за удара россиян по Харькову 23 мая 2024 года, полностью восстановлена. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в соцсетях 20 марта.
"Год назад российский обстрел разрушил типографию в Харькове. Помню, как Сергей Политучий принес обгоревшие детские книги — те же, что читает моя дочь, и это просто разбило мне сердце. До сих пор храню их как напоминание об ударах России по нашей культуре", — написала Свириденко.
В частности, министр экономики показала фото разрушенной типографии в мае 2024 года и кадр восстановленного цеха почти через год.
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Восстановить "Фактор-Друк" удалось благодаря поддержке американского миллиардера Говарда Баффета. Бизнесмен и меценат первым предложил свою помощь.
Удар по "Фактор-Друк" 23 мая 2024 года
В результате российского обстрела был разрушен переплетный цех типографии в Харькове. На момент удара там находилось 50 работников. 7 человек погибли и еще 22 работника "Фактор-Друк" пострадали.
В январе типография отмечала, что возобновила работу и может выполнять полный цикл производства некоторых заказов.
"Фактор-Друк" — это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе. Там печатались книги практически всех украинских издательств, в частности Vivat.
"Сегодня враг нанес удар по типографии Фактор-печать в Харькове. Есть погибшие и раненые. Трудно об этом писать без слез. Соболезнования родным и близким погибших", — писала пресс-служба Vivat в день удара.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в типографии из-за российского обстрела сгорело 50 000 книг. Он отметил, что это демонстрирует только то, что Россия воюет "с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни".
Напомним, Кропивницкий массированно атаковали российские БПЛА в ночь на 20 марта.
Также Фокус писал об ударе россиян по энергетике Славянска 18 марта.
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