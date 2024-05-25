Издательство Vivat обнародовало имена погибших от удара РФ работников типографии (фото)
Стали известны имена всех погибших работников типографии "Фактор-друк". Их фото опубликовала гендиректор издательства Vivat.
Во время удара по Харькову 23 мая россияне попали в одну из крупнейших типографий в Европе "Фактор-друк", где печатаются книги почти всех украинских издательств. Тогда погибло семь человек и 25 мая генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова обнародовала имена и фото погибших работников.
- Храпина Татьяна, печатник-теснильщик;
- Строгий Роман, машинист приклеивающей машины;
- Рыженко Светлана, брошюровщик;
- Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов;
- Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов;
- Минаева Анна, машинист комплектовочной машины;
- Шило Дмитрий, брошюровщик.
"Светлая память нашим коллегам!", — написала она.
Также Юлия Орлова отметила, что 25 мая в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. И для "Фактора" это всегда был большой радостный праздник, но сейчас в полиграфической семье горе.
Напомним, что начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов 24 мая сообщил, что экспертам удалось выяснить имена всех погибших, но для этого пришлось проводить ДНК-тест четырем жертвам российского удара.
Также Фокус писал, что по предварительным данным, всего враг тогда выпустил по Харьковщине пятнадцать ракет типа С-300 и С-400. Удары ВС РФ наносили с территории Белгородской области.