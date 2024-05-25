Видавництво Vivat оприлюднило імена загиблих від удару РФ працівників типографії (фото)

Стали відомі імена всіх загиблих працівників типографії "Фактор-друк". Їхні фото опублікувала гендиректорка видавництва Vivat.

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Під час удару по Харкову 23 травня росіяни влучили в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Тоді загинуло сім людей й 25 травня генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова оприлюднила імена та фото загиблих працівників.

Храпіна Тетяна , друкар-теснильник;

, друкар-теснильник; Строгий Роман , машиніст приклеювальної машини;

, машиніст приклеювальної машини; Риженко Світлана , брошуровальник;

, брошуровальник; Курасова Ольга , машиніст швацьких машин та автоматів;

, машиніст швацьких машин та автоматів; Нінадовська Олена , машиніст швацьких машин та автоматів;

, машиніст швацьких машин та автоматів; Минаєва Ганна , машиніст комплектувальної машини;

, машиніст комплектувальної машини; Шило Дмитро, брошуровальник.

"Світла пам’ять нашим колегам!", — написала вона.

Також Юлія Орлова зазначила, що 25 травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Й для "Фактора" це завжди було велике радісне свято, але зараз в поліграфічній родині горе.

Нагадаємо, що начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов 24 травня повідомив, що експертам вдалося з'ясувати імена всіх загиблих, але для цього довелося проводити ДНК-тест чотирьом жертвам російського удару.

Також Фокус писав, що за попередніми даними, загалом ворог тоді випустив по Харківщині пʼятнадцять ракет типу С-300 та С-400. Удари ЗС РФ завдавали з території Бєлгородської області.