Видавництво Vivat оприлюднило імена загиблих від удару РФ працівників типографії (фото)
Стали відомі імена всіх загиблих працівників типографії "Фактор-друк". Їхні фото опублікувала гендиректорка видавництва Vivat.
Під час удару по Харкову 23 травня росіяни влучили в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Тоді загинуло сім людей й 25 травня генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова оприлюднила імена та фото загиблих працівників.
- Храпіна Тетяна, друкар-теснильник;
- Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини;
- Риженко Світлана, брошуровальник;
- Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів;
- Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів;
- Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини;
- Шило Дмитро, брошуровальник.
"Світла пам’ять нашим колегам!", — написала вона.
Також Юлія Орлова зазначила, що 25 травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Й для "Фактора" це завжди було велике радісне свято, але зараз в поліграфічній родині горе.
Нагадаємо, що начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов 24 травня повідомив, що експертам вдалося з'ясувати імена всіх загиблих, але для цього довелося проводити ДНК-тест чотирьом жертвам російського удару.
Також Фокус писав, що за попередніми даними, загалом ворог тоді випустив по Харківщині пʼятнадцять ракет типу С-300 та С-400. Удари ЗС РФ завдавали з території Бєлгородської області.