Загинуло семеро осіб: Зеленський відвідав зруйновану ракетою РФ друкарню у Харкові (відео)

Президент України зазначив, що 21 людина зазнала поранень внаслідок ворожого обстрілу видавництва та пообіцяв знайти кошти на відновлення друкарні.

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Президент України відвідав друкарню видавництва Vivat, яка була зруйнована 23 травня внаслідок російського обстрілу Харкова та пообіцяв знайти кошти на її відновлення. Відповідне відеопідтвердження Зеленський оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

"Один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України. Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень", — підписав Зеленський відео.

Президент України уточнив, що внаслідок російської атаки було зруйновано виробничий комплекс, а десятки тисяч книжок, в тому числі дитяча література та навчальні посібники — згоріли. спалені цим ударом.

"Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла", — зазначив Зеленський.

На відео Володимир Зеленський спілкується з представниками друкарні, які розповідають йому про те, що сталось. Глава держави вислуховує їх та обіцяє допомогти знайти кошти на відновлення видавництва.

"Ми допоможемо. Я зрозумів завдання для нас. Ми знайдемо гроші", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 23 травня ЗС РФ вдарили по Харкову, однією з цілей ворога стала українська друкарня видавництва Vivat.

24 травня президент України Володимир Зеленський опублікував нові кадри з місця влучання, а також повідомив, що друкарня зруйнована, а у пожежі згоріли 50 тисяч книг.