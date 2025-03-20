Друкарню "Фактор-Друк" повністю відновили після російського удару 23 травня 2024 (фото)
До відновлення долучився американський мільярдер Говард Баффет. Унаслідок обстрілу росіянами загинуло 7 працівників типографії.
Друкарня "Фактор-Друк", яка постраждала через удар росіян по Харкову 23 травня 2024, повністю відновлена. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко в соцмережах 20 березня.
"Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам'ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька, і це просто розбило мені серце. Досі зберігаю їх як нагадування про удари Росії по нашій культурі", – написала Свириденко.
Зокрема, міністерка економіки показала фото зруйнованої друкарні у травні 2024 року та кадр відновленого цеху майже через рік.
Відновити "Фактор-Друк" вдалося завдяки підтримці американського мільярдера Говарда Баффета. Бізнесмен та меценат першим запропонував свою допомогу.
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Удар по "Фактор-Друк" 23 травня 2024 року
Унаслідок російського обстрілу був зруйнований палітурний цех друкарні в Харкові. На момент удару там перебувало 50 працівників. 7 людей загинули та ще 22 працівники "Фактор-Друк" постраждали.
У січні друкарня зазначала, що відновила роботу і може виконувати повний цикл виробництва деяких замовлень.
"Фактор-друк" — це один із найбільших типографських комплексів повного циклу в Європі. Там друкувалися книжки практично всіх українських видавництв, зокрема Vivat.
"Сьогодні ворог завдав удару по типографії Фактор-друк у Харкові. Є загиблі і поранені. Важко про це писати без сліз. Співчуття рідним і близьким загиблих", — писала пресслужба Vivat у день удару.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що у друкарні через російський обстріл згоріло 50 000 книг. Він зазначив, що це демонструє тільки те, що Росія воює "з людяністю і всіма аспектами нормального життя".
Нагадаємо, Кропивницький масовано атакували російські БПЛА в ніч на 20 березня.
Також Фокус писав про удар росіян по енергетиці Словʼянська 18 березня.
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