Зникнення острова Бермеха: вчені висувають три версії, серед них є і конспірологічна (фото)

Фахівці з картографії та історії до сьогодні сперечаються про ймовірні версії зникнення острова у водах Мексиканської затоки. Наразі висуваються три версії — картографічна помилка, зміна клімату або знищення військовими.

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Про історію цього загадкового клаптика суші пише британське видання The Sun.

Журналісти пишуть, що вперше острів був позначений на іспанських картах 16 сторіччя та був названий Vermeja, що з іспанської означає "червонуватий" або "рудий" через свої певні особливості. Тодішні картографи вказали, що цей шматок суші був розташований за понад 160 км від узбережжя острову Юкатан.

Острів Бермеха, колись позначений на картах як невеликий масив суші в Мексиканській затоці, десятиліттями спантеличував дослідників та істориків. Протягом наступних кількох сторіч ніхто піддавав сумніву існування Бермехи, аж поки наприкінці 20 сторіччя острів остаточно почав зникати з мап.

Географ з Національного автономного університету Мексики (UNAM) Хесус Ізраель Баксін Мартінес вказує, що на картах 19 сторіччя острів Бермеха все ще існував як частина Мексики.

"Між 16-м і початком 19-го століть острів Бермеха був зафіксований на картах з різних джерел. У Мексиканському атласі 1858 року острів Бермеха чітко позначений, але вже через рік, на Генеральній карті Мексиканських Сполучених Штатів 1886 року, острів більше не з’являється. Цілком ймовірно, що картограф зробив деякі зміни… адже існування [острова] не було підтверджено", — каже географ.

Згодом до острова відправляти дві експедиції — в 1977 та 2009 роках. Однак обидві групи фахівці провели безрезультатні пошуки острова та повернулися на материк без фактичних доказів існування Бермехи. Наразі вчені висувають три гіпотези зникнення острова, які можуть пояснити причини, чому більше Бермеху неможливо знайти, а цей клаптик суші став "островом-привидом".

Картографічна помилка

Пан Мартінес вважає, що версія з вигадкою і нанесенням неіснуючого острова на мапу є "цілком можливим".

"Картографи XVI–XIX століть часто копіювали географічні об’єкти з різних карт без польової перевірки. Бермеха, можливо, був просто продуктом повторного картографічного копіювання, можливо, сплутаного з іншими островами Перської затоки, такими як "Ель-Негрілло" або "Сарка", які теж згодом зникли з карт", — сказав географ.

Водночас ЗМІ додає, що у 2009 році дослідження UNAM провели дослідження, за результатами якого не виявили жодних реальних доказів існування острова.

Острів Бермеха на мапі (фото: Library of Congress/Gov)

Затонулий острів

Друга теорія полягає в тому, що якщо острів Бермеха і справді існував, то це міг бути низинний атол або піщана мілина, яку протягом століть розмивали океанські течії. Однак пан Мартінес вважає таку версій подій "малоймовірною".

"Ці причини неправдоподібні; бо здається неможливим, щоб раптові події могли залишитися незафіксованими та не залишити слідів за останні п’ять століть", — вважає географ.

Журналісти пишуть, що деякі історичні відомості мореплавців свідчать про те, що на Бермесі були гаї, що суперечить версії про звичайний атол чи піщану мілину. Однак жодної детальної картографії острова ніколи не було зроблено.

"Острів з’являється лише на картах національного масштабу або на картах регіону Юкатан. Якщо сильна ерозія або підвищення рівня моря затопить будь-який з островів, то сліди залишаться", — каже вчений.

Знищений навмисно?

Ще одна версія належить до конспірологічних теорій, що острів Бермеха був знищений — або навіть стертий з мап — через його стратегічне розташування. Адже наявність острова розширювала виключну економічну зону (ВЕЗ) Мексики, надавши країні права на розробку запасів нафти у Затоці.

Саме тому деякі припускають, що острів таємно розбомбили, затопили або видалили з карт, щоб змінити морські кордони — можливо, на користь США. Однак очільник UNAM переконаний, що ця гіпотеза є теорією змови.

Кординати розташування "острова-привида" (скриншот з geohack.toolforge.org)

"Це — звичайна теорія змови. Острів Бермеха справді викликав суперечки, оскільки він міг бути ключовим районом ВЕЗ в Мексиканській затоці. Приблизно в цей час проводилися офіційні пошуки, щоб з’ясувати, чи є якісь залишки цього острова, тому що розширення цієї зони для Мексики означало б велику кількість нафти", — каже мексиканський географ.

Однак попри інтенсивні пошуки фахівців, жодних слідів острова не було знайденою. Попри те, що офіційний Мехіко повідомив у 2000 році, що острів був знайдений затонулим на глибині 40-50 метрів, та наразі незалежної оцінки цієї заяви не має. Сам пан Мартінес висуває власну гіпотезу того, чому до сьогодні не існує об'єктивних доказів того, що острів Бермеха коли-небудь взагалі існував.

"Коротко кажучи, найбільш правдоподібна теорія… полягає в тому, що це картографічна помилка, відтворена та неперевірена понад 400 років. Однак зосередженість Мексики на втрачених островах, таких як Бермеха, затьмарює більшу проблему: нехтування справжніми населеними островами країни. Мексика знехтувала своєю острівною територією і зосередила зусилля на розслідуванні втрачених або, очевидно, вигаданих справ… замість того, щоб захистити справжні острови, над якими країна має суверенітет", — підсумовує географ.

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