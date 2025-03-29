Исчезновение острова Бермеха: ученые выдвигают три версии, среди них есть и конспирологическая (фото)

Специалисты по картографии и истории до сих пор спорят о вероятных версиях исчезновения острова в водах Мексиканского залива. Сейчас выдвигаются три версии — картографическая ошибка, изменение климата или уничтожение военными.

Related video

Об истории этого загадочного клочка суши пишет британское издание The Sun.

Журналисты пишут, что впервые остров был обозначен на испанских картах 16 века и был назван Vermeja, что с испанского означает "красноватый" или "рыжий" из-за своих определенных особенностей. Тогдашние картографы указали, что этот кусок суши был расположен в более чем 160 км от побережья острова Юкатан.

Остров Бермеха, когда-то обозначенный на картах как небольшой массив суши в Мексиканском заливе, десятилетиями озадачивал исследователей и историков. В течение следующих нескольких столетий никто не подвергал сомнению существование Бермехи, пока в конце 20 века остров окончательно начал исчезать с карт.

Географ из Национального автономного университета Мексики (UNAM) Хесус Израэль Баксин Мартинес указывает, что на картах 19 века остров Бермеха все еще существовал как часть Мексики.

"Между 16-м и началом 19-го веков остров Бермеха был зафиксирован на картах из разных источников. В Мексиканском атласе 1858 года остров Бермеха четко обозначен, но затем, на Генеральной карте Мексиканских Соединенных Штатов 1886 года, остров больше не появляется. Вполне вероятно, что картограф сделал некоторые изменения... ведь существование [острова] не было подтверждено", — говорит географ.

Впоследствии к острову отправляли две экспедиции — в 1977 и 2009 годах. Однако обе группы специалисты провели безрезультатные поиски острова и вернулись на материк без фактических доказательств существования Бермехи. Сейчас ученые выдвигают три гипотезы исчезновения острова, которые могут объяснить причины, почему больше Бермеху невозможно найти, а этот клочок суши стал "островом-призраком".

Картографическая ошибка

Господин Мартинес считает, что версия с выдумкой и нанесением несуществующего острова на карту является "вполне возможной".

"Картографы XVI-XIX веков часто копировали географические объекты с различных карт без полевой проверки. Бермеха, возможно, был просто продуктом повторного картографического копирования, возможно, спутанного с другими островами Персидского залива, такими как "Эль-Негрилло" или "Сарка", которые тоже впоследствии исчезли с карт", — сказал географ.

В то же время СМИ добавляет, что в 2009 году исследования UNAM провели исследование, по результатам которого не обнаружили никаких реальных доказательств существования острова.

Остров Бермеха на карте (фото: Library of Congress/Gov)

Затонувший остров

Вторая теория заключается в том, что если остров Бермеха и в самом деле существовал, то это мог быть низменный атолл или песчаная отмель, которую на протяжении веков размывали океанские течения. Однако г-н Мартинес считает такую версий событий "маловероятной".

"Эти причины неправдоподобны; потому что кажется невозможным, чтобы внезапные события могли остаться незафиксированными и не оставить следов за последние пять веков", — считает географ.

Журналисты пишут, что некоторые исторические сведения мореплавателей свидетельствуют о том, что на Бермехе были рощи, что противоречит версии об обычном атолле или песчаной отмели. Однако никакой детальной картографии острова никогда не было сделано.

"Остров появляется только на картах национального масштаба или на картах региона Юкатан. Если сильная эрозия или повышение уровня моря затопит любой из островов, то следы останутся", — говорит ученый.

Уничтожен намеренно?

Еще одна версия относится к конспирологическим теориям, что остров Бермеха был уничтожен — или даже стерт с карт — из-за его стратегического расположения. Ведь наличие острова расширяло исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Мексики, предоставив стране права на разработку запасов нефти в Заливе.

Именно поэтому некоторые предполагают, что остров тайно разбомбили, затопили или удалили с карт, чтобы изменить морские границы — возможно, в пользу США. Однако глава UNAM убежден, что эта гипотеза является теорией заговора.

Кординаты расположения "острова-призрака" (скриншот с geohack.toolforge.org)

"Это — обычная теория заговора. Остров Бермеха действительно вызывал споры, поскольку он мог быть ключевым районом ИЭЗ в Мексиканском заливе. Примерно в это время проводились официальные поиски, чтобы выяснить, есть ли какие-то остатки этого острова, потому что расширение этой зоны для Мексики означало бы большое количество нефти", — говорит мексиканский географ.

Однако несмотря на интенсивные поиски специалистов, никаких следов острова не было найдено. Несмотря на то, что официальный Мехико сообщил в 2000 году, что остров был найден затонувшим на глубине 40-50 метров, но пока независимой оценки этого заявления нет. Сам господин Мартинес выдвигает собственную гипотезу того, почему до сих пор не существует объективных доказательств того, что остров Бермеха когда-либо вообще существовал.

"Короче говоря, наиболее правдоподобная теория... заключается в том, что это картографическая ошибка, воспроизведенная и непроверенная более 400 лет. Однако сосредоточенность Мексики на потерянных островах, таких как Бермеха, затмевает большую проблему: пренебрежение настоящими обитаемыми островами страны. Мексика пренебрегла своей островной территорией и сосредоточила усилия на расследовании потерянных или, очевидно, вымышленных дел... вместо того, чтобы защитить настоящие острова, над которыми страна имеет суверенитет", — заключает географ.

Ранее сообщалось об острове в Бразилии, куда запрещено ступать человеку. Местные рыбаки обходят отдаленный остров стороной, опасаясь ужасных последствий. Среди них ходят легенды о погибших людях, спрятанных сокровищах и змеях, которые якобы защищают эти богатства.

Впоследствии стало известно, как женщина бесплатно жила на крошечном острове более года. В разгар пандемии Дезире Геверох стала смотрительницей маяка, взяв на себя ответственность за его сохранность и проведя там незабываемый год. Однако жизнь на остове оказалась не только романтичной, но и сложной.