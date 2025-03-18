Женщина в течение года жила бесплатно на крошечном острове: как ей это удалось (фото)

В разгар пандемии Дезире Хеверох стала смотрителем маяка, взяв на себя ответственность за его сохранение и проведя там незабываемый год. Однако жизнь на остове оказалась не только романтичной, но и сложной.

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В 2020 году Дезире Хеверох получила уникальную возможность. Женщина стала смотрителем маяка на острове East Brother Light Station в заливе Сан-Франциско. Крошечный остров, на котором расположен один из старейших действующих маяков США, стал ее домом на целый год. Об этом она рассказала в рамках World of Nuance на YouTube.

В полной изоляции, без арендной платы и с минимальными удобствами, американка прошла непростые испытания одиночеством и даже два месяца выживала без электричества.

Маяк East Brother был построен в 1873 году и служил важной навигационной точкой для кораблей, пересекающих бурные воды залива. В конце 1960-х годов Береговая охрана США автоматизировала станцию и планировала снести маяк, но благодаря усилиям местных жителей историческая постройка была спасена. В 1971 году объект внесли в Национальный реестр исторических мест, а вскоре его восстановлением занялась некоммерческая организация. С тех пор маяк превратился в туристический центр, привлекающий путешественников и любителей морской истории.

Маяк East Brother был построен в 1873 году Фото: YouTube

Хеверох впервые увидела маяк во время поездки с дочерью. Этот случайный взгляд на дом посреди воды пробудил в ней интерес, и она решила узнать больше об этом месте. Спустя несколько лет она стала волонтером и начала помогать в реставрации островных построек. Когда в 2020 году из-за пандемии COVID-19 пансионат на острове закрылся, а смотрители были вынуждены покинуть маяк, она предложила свои услуги. У нее не было постоянного жилья, а мечта работать на острове наконец-то стала реальностью.

Жизнь на маяке оказалась не только романтичной, но и сложной. Самым трудным моментом стало отключение электричества на два месяца из-за повреждения подводных кабелей. Единственным источником энергии остался старый дизельный генератор 1930-х годов, который часто выходил из строя.

"Я научилась заменять его стартер и могла по запаху определить, когда что-то не так", — вспоминает Хеверох. Американка даже использовала муку и соду, чтобы очистить топливо, разлившееся из генератора.

Жизнь на маяке оказалась не только романтичной, но и сложной Фото: YouTube

Еще одной проблемой стало хранение продуктов. Женщина разработала систему ротации льда, чтобы сохранять запасы свежими, а также выращивала собственные овощи и травы.

28 мая, после двух месяцев без электричества, волонтеры смогли временно восстановить подачу энергии. Однако Береговая охрана США не планирует замену поврежденного кабеля из-за высокой стоимости, рассматривая вариант установки солнечных батарей.

После окончания своего пребывания Хеверох вернулась на материк, но признается, что маяк навсегда останется в ее сердце.

"Каждый день был разным: закаты, дикая природа. Это было похоже на существование в пузыре, наполненном чудесами", — делится она.

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