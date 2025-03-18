Жінка протягом року жила безкоштовно на крихітному острові: як їй це вдалося (фото)

У розпал пандемії Дезіре Геверох стала доглядачкою маяка, взявши на себе відповідальність за його збереження та провівши там незабутній рік. Однак життя на остові виявилося не тільки романтичним, а й складним.

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У 2020 році Дезіре Хеверох отримала унікальну можливість. Жінка стала доглядачкою маяка на острові East Brother Light Station у затоці Сан-Франциско. Крихітний острів, на якому розташований один із найстаріших діючих маяків США, став її домівкою на цілий рік. Про це вона розповіла в рамках World of Nuance на YouTube.

У повній ізоляції, без орендної плати й з мінімальними зручностями, американка пройшла непрості випробування самотністю і навіть два місяці виживала без електрики.

Маяк East Brother було побудовано 1873 року, він слугував важливою навігаційною точкою для кораблів, що перетинають бурхливі води затоки. Наприкінці 1960-х років Берегова охорона США автоматизувала станцію і планувала знести маяк, але завдяки зусиллям місцевих жителів історична споруда була врятована. У 1971 році об'єкт внесли до Національного реєстру історичних місць, а незабаром його відновленням зайнялася некомерційна організація. Відтоді маяк перетворився на туристичний центр, що приваблює мандрівників і любителів морської історії.

Маяк East Brother було побудовано 1873 року Фото: YouTube

Геверох уперше побачила маяк під час поїздки з донькою. Цей випадковий погляд на будинок посеред води пробудив у ній інтерес, і вона вирішила дізнатися більше про це місце. Через кілька років вона стала волонтеркою і почала допомагати в реставрації острівних будівель. Коли 2020 року через пандемію COVID-19 пансіонат на острові закрився, а доглядачі були змушені покинути маяк, вона запропонувала свої послуги. У неї не було постійного житла, а мрія працювати на острові нарешті стала реальністю.

Життя на маяку виявилося не тільки романтичним, а й складним. Найважчим моментом стало відключення електрики на два місяці через пошкодження підводних кабелів. Єдиним джерелом енергії залишився старий дизельний генератор 1930-х років, який часто виходив з ладу.

"Я навчилася замінювати його стартер і могла за запахом визначити, коли щось не так", — згадує Геверох. Американка навіть використовувала борошно і соду, щоб очистити паливо, що розлилося з генератора.

Життя на маяку виявилося не тільки романтичним, а й складним Фото: YouTube

Ще однією проблемою стало зберігання продуктів. Жінка розробила систему ротації льоду, щоб зберігати запаси свіжими, а також вирощувала власні овочі та трави.

28 травня, після двох місяців без електрики, волонтери змогли тимчасово відновити подачу енергії. Однак Берегова охорона США не планує заміну пошкодженого кабелю через високу вартість, розглядаючи варіант встановлення сонячних батарей.

Після закінчення свого перебування Хеверох повернулася на материк, але зізнається, що маяк назавжди залишиться в її серці.

"Кожен день був різним: заходи сонця, дика природа. Це було схоже на існування в бульбашці, наповненій чудесами", — ділиться вона.

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