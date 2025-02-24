"Змеиный остров": смертельная зона, куда запрещено ступать человеку (видео)

Местные рыбаки обходят удаленный остров стороной, опасаясь ужасных последствий. Среди них ходят легенды о погибших людях, спрятанных сокровищах и змеях, якобы защищающих эти богатства.

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Ученые утверждают, что любой, кто ступит на "Змеиный остров", обречен, ведь там обитают тысячи одних из самых ядовитых змей в мире. Об этом пишет Lad Bible.

Кеймада-Гранди (Ilha da Queimada Grande), более известный как "Змеиный остров", расположен в 30 милях от побережья Бразилии. Хотя его площадь составляет всего 106 акров, на каждом квадратном метре можно встретить до пяти змей. Это дом для крайне опасных золотых ланцетников – змей, чье укушение способно убить человека менее чем за час.

Остров оказался изолированным от материка после последнего ледникового периода, и эволюция привела к тому, что его обитатели стали в пять раз ядовитее своих материковых сородичей. Их основная добыча – перелетные птицы, и, по словам исследователей, их яд адаптировался к более крупной добыче, став еще смертоноснее.

Местные рыбаки обходят это место стороной, опасаясь ужасных последствий Фото: YouTube

Местные рыбаки обходят это место стороной, опасаясь ужасных последствий. Среди них ходят легенды о людях, погибших на острове, о спрятанных сокровищах и змеях, якобы защищающих эти богатства.

Посещение Кеймада-Гранди строго запрещено, однако отдельные ученые получают доступ для изучения уникальной экосистемы. Недавно репортер 9 News Тара Браун смогла провести там 60 минут, поделившись впечатлениями и научными находками. Она назвала остров "живой лабораторией эволюции", где можно наблюдать природные изменения в режиме реального времени.

Ранее Фокус сообщал, что крошечное островное государство стало самым богатым, а потом потеряло все. В период экономического расцвета правительство предоставляло гражданам бесплатное образование, медицинские услуги и транспорт. Люди жили в достатке, а уровень благосостояния был настолько высок, что, по слухам, начальник полиции позволил себе купить Lamborghini.

Также стало известно, что супруги продали большой дом и построили уникальную деревню на берегу моря. После путешествий на автофургоне Сильвия и Эрик Хокинс решили воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Они приобрели участок площадью 4 акра и превратили его в уютный кемпинг с небольшими домами.