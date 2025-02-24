"Зміїний острів": смертельна зона, куди заборонено ступати людині (відео)

Місцеві рибалки обходять віддалений острів стороною, побоюючись жахливих наслідків. Серед них ходять легенди про загиблих людей, заховані скарби й змій, які нібито захищають ці багатства.

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Вчені стверджують, що будь-хто, хто ступить на "Зміїний острів", приречений, адже там мешкають тисячі одних із найотруйніших змій у світі. Про це пише Lad Bible.

Кеймада-Гранді (Ilha da Queimada Grande), більш відомий як "Зміїний острів", розташований за 30 миль від узбережжя Бразилії. Хоча його площа становить лише 106 акрів, на кожному квадратному метрі можна зустріти до п'яти змій. Це домівка для вкрай небезпечних золотих ланцетників — змій, чий укус здатен вбити людину менш ніж за годину.

Острів виявився ізольованим від материка після останнього льодовикового періоду, і еволюція призвела до того, що його мешканці стали в п'ять разів отруйнішими за своїх материкових родичів. Їхня основна здобич — перелітні птахи, і, за словами дослідників, їхня отрута адаптувалася до більшої здобичі, ставши ще смертоноснішою.

Місцеві рибалки обходять це місце стороною, побоюючись жахливих наслідків Фото: YouTube

Місцеві рибалки обходять це місце стороною, побоюючись жахливих наслідків. Серед них ходять легенди про людей, які загинули на острові, про заховані скарби й змій, які нібито захищають ці багатства.

Відвідування Кеймада-Гранді суворо заборонене, проте окремі вчені отримують доступ для вивчення унікальної екосистеми. Нещодавно репортерка 9 News Тара Браун змогла провести там 60 хвилин, поділившись враженнями та науковими знахідками. Вона назвала острів "живою лабораторією еволюції", де можна спостерігати природні зміни в режимі реального часу.

Раніше Фокус повідомляв, що крихітна острівна держава стала найбагатшою, а потім втратила все. У період економічного розквіту уряд надавав громадянам безкоштовну освіту, медичні послуги та транспорт. Люди жили в достатку, а рівень добробуту був настільки високий, що, за чутками, начальник поліції дозволив собі купити Lamborghini.

Також стало відомо, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри й перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.