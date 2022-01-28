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Перший серед найкращих:

Чому ЖК Great
став найпопулярнішим
житловим комплексом Києва
Перший серед найкращих:
Чому ЖК Great
став найпопулярнішим
житловим комплексом Києва
Перший серед найкращих:
Чому ЖК Great
став найпопулярнішим
житловим комплексом
Києва
Минулого тижня авторитетний портал нерухомості ЛУН підбив підсумки 2021 року на українському ринку житла. У тому числі назвав житлові комплекси у найбільших містах країни, які протягом року користувалися найбільшою популярністю серед аудиторії порталу. У Києві ТОП-20 новобудов за кількістю переглядів впевнено очолив ЖК комфорт-класу Great від девелоперів IB Alliance та РІЄЛ. Чим же зумовлено таку високу популярність нового житлового кварталу на столичній Дніпровській набережній?
Місце розташування
Місце розташування
Локація новобудови – один із головних критеріїв, яким людина керується при пошуку відповідного для себе варіанту. Зазвичай покупець заздалегідь вирішує, де саме він хоче жити – здебільшого таке місце добре йому знайоме та звичне. Якщо ж переселення в новобудову передбачає переїзд у новий район, то потрібні дуже вагомі підстави. І у Great вони є. Цей житловий комплекс будується на першій лінії Дніпра – від берега річки найближчий із будинків відокремлюють лише 90 метрів.

Таке розташування дає новобудові одразу кілька переваг. Насамперед, це прекрасний краєвид із вікон. Спокійна водна гладь, зелені береги, всі головні пам'ятки правого берега Києва – саме така панорама відкривається перед новоселами.
Прекрасно розуміючи найважливішу перевагу свого ЖК, девелопери подбали про те, щоби повністю розкрити його потенціал. Будинки, що стоять щодо берега у дві лінії, розташували трохи під кутом – щоб найближчі до води не закривало огляд іншим. Таким чином, максимально можлива кількість квартир нового житлового кварталу буде видовою.

А щоб вигляд був ефектним, усі вікна у будинках зробили панорамними. У більшості квартир вони передбачені від підлоги до стелі, в решті – за 60 сантиметрів від підлоги. При цьому вікна енергоефективні, що особливо актуально в зимовий час, коли через вологість біля води трохи холодніше.

Друга важлива перевага розташування Great - це велика кількість зелених зон в пішій доступності. За 90 метрів розташована Грецька набережна, до неї потрібно лише перейти одну дорогу. Пара хвилин прогулянки відокремлює ЖК від парку Берківщина, який активно облагороджується зусиллями міської влади: у новому році стартує вже другий етап його облаштування.

З іншого боку від новобудови розташовані пляж Березняки та парк Вербовий Гай. А автовласникам потрібно всього кілька хвилин, щоб дістатися озера Тельбін або надпопулярної Русанівської набережної.
Своя інфраструктура
Своя інфраструктура
Оскільки поряд з новобудовами не завжди достатньо розвинена міська інфраструктура, а там, де її в достатку, поява нових будинків серйозно впливає на завантаженість, стабільно високим залишається запит покупців на розвинене громадське середовище в рамках житлового комплексу. Практика «купівлі стін» залишилася у далекому минулому: сучасний мешканець столиці розраховує отримати разом із новою квартирою весь спектр об'єктів, які знадобляться йому у повсякденному житті.

Творці Great відповіли на цей виклик створенням багатофункціонального простору. На території свого кварталу, що перевищує 12 га, вони, крім житлових будинків, спроектували безліч інфраструктурних об'єктів, які закриють усі базові потреби мешканців.
У внутрішньому дворі з'явиться парк із прогулянковими алеями та зонами відпочинку. Відкриється двоповерховий торгово-офісний центр із супермаркетом та триповерховий офісний комплекс з окремим паркінгом. Для мешканців паркування також передбачені: як наземні, так і підземні. Причому в останні можна спуститися на ліфті прямо з дому.

Для найменших мешканців відкриють об'єднану з дитсадком початкову школу та ще один вбудований дитсадок. А для любителів спорту спроектували міні-стадіон, бігові та велодоріжки та безліч майданчиків із тренажерами. Звичайно, не обійшлося і без традиційного набору будь-якої новобудови: дитячих ігрових майданчиків у дворі, а також магазинів та сервісів на перших поверхах кожного будинку.
Прийнятна ціна
Прийнятна ціна
Проте, навіть вдалий вибір місця та продумана концепція навряд чи принесли б житловому комплексу величезну популярність без виваженої цінової політики. Гроші зайвими не бувають, тому вартість квадратного метра завжди буде залишатися головним фактором при виборі житла.

І в Great за всіх його переваг ціна залишається цілком демократичною. У січні 2022 року вона стартує від 25 тисяч гривень за квадратний метр – стільки він обійдеться з урахуванням 10% знижки за повної оплати вартості квартири. Для порівняння: згідно з тим самим підсумковим дослідженням порталу ЛУН, середня ціна квадратного метра в столичних новобудовах зараз становить 34 700 гривень.
Без компромісів
Без компромісів
Тож пояснити, чому житловий комплекс на Дніпровській набережній викликає такий високий інтерес, не надто вже й складно. Просто йому вдалося точно потрапити у всі три ключові критерії купівельних переваг: це відмінна локація, розумна ціна та багатофункціональність простору.

Але, звісно ж, це не всі його особливості. Наприклад, Great повністю відповідає вимогам свого класу в матеріалах та технологіях. Зовнішні стіни будинків будуються з надійної червоної цеглини, а внутрішні керамзитобетонні стіни додатково звукоізолюються. Опалення в новобудовах автономне, а мінімізувати втрати тепла допомагає комплексне утеплення фасадів мінеральною ватою. Замість звичних під'їздів у кожному будинку будуть мебльовані лобі з дизайнерським оздобленням, де можна замовити послуги консьєрж-сервісу. А високий рівень безпеки на території ЖК забезпечать система контролю доступу, цілодобове відеоспостереження та служба охорони.
Втім, є в ЖК від IB Alliance та РІЄЛ і практично унікальна риса, що виділяє його не лише серед побратимів за комфортом-класом, а й серед переважної більшості всіх новобудов країни. Це підхід до динаміки будівництва, який у масштабних проектах квартальної забудови також відіграє важливу роль для покупця.

Справа в тому, що всі будинки в Great будуються одночасно. Перші три вже введені в експлуатацію, решта перебуває на різних стадіях готовності. В результаті до остаточного завершення всього проекту новоселам перших будинків доведеться почекати лише два-три роки. А не десять, як це відбувається в інших проектах подібного масштабу, де будинки зводяться по черзі.
В результаті тим, хто не готовий роками жити по сусідству з будмайданчиком, у випадку з Great не доводиться відкладати придбання житла ближче до будівництва останніх будинків. Вони будуються вже зараз, разом із усіма іншими та запланованою капітальною інфраструктурою: у ЖК у тому числі вже звели половину монолітного каркасу майбутнього офісного комплексу.
Дозвіл на будівництво №IУ 113183311815 від 27.11.2018 р.
Ліцензія №2013046975 від 17.01.2018 р.
Ліцензія № 2013051697 від 13.06.2018 р.