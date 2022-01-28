Прекрасно розуміючи найважливішу перевагу свого ЖК, девелопери подбали про те, щоби повністю розкрити його потенціал. Будинки, що стоять щодо берега у дві лінії, розташували трохи під кутом – щоб найближчі до води не закривало огляд іншим. Таким чином, максимально можлива кількість квартир нового житлового кварталу буде видовою.

А щоб вигляд був ефектним, усі вікна у будинках зробили панорамними. У більшості квартир вони передбачені від підлоги до стелі, в решті – за 60 сантиметрів від підлоги. При цьому вікна енергоефективні, що особливо актуально в зимовий час, коли через вологість біля води трохи холодніше.





Друга важлива перевага розташування Great - це велика кількість зелених зон в пішій доступності. За 90 метрів розташована Грецька набережна, до неї потрібно лише перейти одну дорогу. Пара хвилин прогулянки відокремлює ЖК від парку Берківщина, який активно облагороджується зусиллями міської влади: у новому році стартує вже другий етап його облаштування.

З іншого боку від новобудови розташовані пляж Березняки та парк Вербовий Гай. А автовласникам потрібно всього кілька хвилин, щоб дістатися озера Тельбін або надпопулярної Русанівської набережної.