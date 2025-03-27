Всі медалі російського паралімпійця анульовують: натомість нагородять українців, деталі

Йдеться про Паралімпіаду 11-річної давності у Сочі. Після того, як парабіатлоніста з РФ дискваліфікують, українська збірна поповнить свою скарбничку ще на дві медалі.

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Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) визнав, що російський парабіатлоніст Микола Полухін порушив антидопінгові правила та має бути позбавлений медалей, які він отримав під час Паралімпіади-2014 у Сочі. Про це повідомила пресслужба МПК.

"Незалежний антидопінговий трибунал Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) визнав, що паралімпійський чемпіон з лижних гонок та біатлону Микола Полухін порушив антидопінгові правила на зимових Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі, і його індивідуальні результати (включаючи одну золоту та дві срібні медалі) були анульовані", — йдеться у повідомленні.

В МПК пояснили, що Полухін вживав заборонений триметазидин у позазмагальний період у лютому 2014 року.

У гонках на 7,5 та 12,5 кілометра українець Юрій Уткін фінішував четвертим. Після дискваліфікації Полухіна, Юрій отримає дві "бронзи".

Крім того, Полухін у Сочі здобув перемогу в лижних гонках на 15 кілометрів. У цих перегонах на другому та третьому місцях були українці Анатолій Ковалевський і Віталій Лук'яненко. Тепер замість "срібла" та "бронзи" вони отримають золоту та срібну медалі.

Остаточне рішення має ухвалити Міжнародний паралімпійський комітет.

Таким чином, у разі ухвалення рішення, замість 25 нагород, які у 2014 році здобула Україна, на рахунку "синьо-жовтих" буде 27 нагород.

Нагадаємо, у січні 2025 український паралімпієць Роман Бондаренко потрапив у допінг-скандал.

За підсумками Паралімпіади-2024 Україна посіла 7 місце у загальному заліку.