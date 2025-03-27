Все медали российского паралимпийца аннулируют: взамен наградят украинцев, детали

Речь идет о Паралимпиаде 11-летней давности в Сочи. После того, как парабиатлониста из РФ дисквалифицируют, украинская сборная пополнит свою копилку еще на две медали.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) признал, что российский парабиатлонист Николай Полухин нарушил антидопинговые правила и должен быть лишен медалей, которые он получил во время Паралимпиады-2014 в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МПК.

"Независимый антидопинговый трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) признал, что паралимпийский чемпион по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин нарушил антидопинговые правила на зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи, и его индивидуальные результаты (включая одну золотую и две серебряные медали) были аннулированы", — говорится в сообщении.

В МПК объяснили, что Полухин употреблял запрещенный триметазидин во внесоревновательный период в феврале 2014 года.

В гонках на 7,5 и 12,5 километра украинец Юрий Уткин финишировал четвертым. После дисквалификации Полухина, Юрий получит две "бронзы".

Кроме того, Полухин в Сочи одержал победу в лыжных гонках на 15 километров. В этих гонках на втором и третьем местах были украинцы Анатолий Ковалевский и Виталий Лукьяненко. Теперь вместо "серебра" и "бронзы" они получат золотую и серебряную медали.

Окончательное решение должен принять Международный паралимпийский комитет.

Таким образом, в случае принятия решения, вместо 25 наград, которые в 2014 году получила Украина, на счету "сине-желтых" будет 27 наград.

Напомним, в январе 2025 года украинский паралимпиец Роман Бондаренко попал в допинг-скандал.

По итогам Паралимпиады-2024 Украина заняла 7 место в общем зачете.