Його можуть бачити тільки 20 осіб: інсайдер розповів, що відбувається з Шумахером

Після нещасного випадку 2013 року легендарний гонщик більше не з'являвся на публіці і доживає свій вік на віллі у Швейцарії в оточенні армії лікарів.

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Легенда "Формули-1", знаменитий гонщик Міхаель Шумахер не може спілкуватися вербально і перебуває під постійним наглядом лікарів і своєї дружини Корінни. Інсайдер розповів шокуючі подробиці про те, в якому стані перебуває Шумахер після нещасного випадку на гірськолижному курорті в 2013 році. Про це пише Daily Mail.

Міхаель Шумахер, який виграв сім чемпіонатів світу, впав у медикаментозну кому після інциденту на гірськолижному спуску. Відтоді він не з'являвся на публіці.

Інсайдер розповів, що за німецьким гонщиком доглядає група медичного персоналу і його дружина Корінна в їхньому будинку на озері Женева, але про його стан мало що відомо.

Міхаель Шумахер із дружиною Корінною Фото: BBC

Сім'я Шумахера, як і раніше, ревно охороняє його особисте життя, і, як відомо, багато хто з їхніх близьких друзів і родичів навіть не впевнені в стані його здоров'я.

Однак Фелікс Горнер, репортер німецької телекомпанії RTL, розкрив шанувальникам статус Шумахера і повідомив, що він "більше не може спілкуватися вербально".

"Ситуація дуже сумна. Йому потрібна постійна турбота, і він повністю залежить від своїх опікунів. І він більше не може висловлювати свої думки вербально", — сказав Горнер, якого вважають одним із найближчих до сім'ї Шумахера журналістів і надійним джерелом інформації про його здоров'я.

Горнер також прокоментував загальну ситуацію навколо Шумахера та особистий характер його життя після трагічного нещасного випадку 2013 року.

"Наразі до Майкла можуть звернутися не більше 20 осіб. І, на мою думку, це правильна стратегія. Тому що сім'я діє в інтересах Майкла. Вони завжди суворо охороняли його особисте життя, і це не змінилося", — розповів журналіст.

Шумахер, якому зараз 56 років, є одним із найуспішніших гонщиків "Формули-1" усіх часів, завоювавши титул чемпіона світу в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 і 2004 роках.

Міхаель Шумахер став легендою у світі перегонів Фото: Getty Images

За час своєї легендарної гоночної кар'єри він також додав до свого послужного списку 71 найшвидше коло та 155 подіумів.

Мік Шумахер, син Міхаеля, пішов стопами батька і взяв участь у перегонах "Формули-1" за команду Haas у 2021 і 2022 роках, посівши 19-те і 16-те місця відповідно.

Горнер зробив заяву після інтерв'ю Елізабетти Грегорачі, колишньої дружини екскерівника команди "Формули-1" Флавіо Бріаторе.

"Майкл не розмовляє, він спілкується очима, тільки три людини можуть відвідувати його, і я знаю, хто вони", — сказала Елізабетта.

Твердження про те, що Шумахер не може говорити, мабуть, підтримав його син Мік у документальному фільмі Netflix 2021 року про життя його батька.

Мік Шумахер пішов по стопах батька Фото: AP

"Я думаю, що зараз ми з татом розуміємо одне одного по-іншому", ухильно розповів Мік.

А близький друг Шумахера Джонні Герберт раніше спростував інформацію, що знаменитий гонщик був присутній на весіллі своєї дочки Джини влітку 2024 року.

Нагадаємо, торік сім'ю Міхаеля Шумахера шантажував його колишній охоронець, який погрожував оприлюднити фото і відео гонщика, якщо йому не заплатять 12 мільйонів фунтів стерлінгів.