Мільйони Міхаеля Шумахера: легенда "Формули-1" став жертвою шантажу колишнього охоронця

Якийсь Маркус Фріче користувався довірою у сім'ї знаменитого спортсмена. Отримавши доступ до конфіденційних даних, він почав погрожувати Шумахеру оприлюдненням особистих фотографій і відео.

Ім'я Міхаеля Шумахера знову опинилося в центрі уваги, але цього разу через шокуючий скандал, пов'язаний із ймовірним шантажем. Видання Daily Mirror пише, що колишній охоронець легенди "Формули-1" Маркус Фріче виявився причетним до спроби вимагання у сім'ї Шумахера значної суми — 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

З моменту нещасного випадку на гірськолижному курорті у французьких Альпах життя Шумахера змінилося назавжди. Спортсмена, якому зараз 55 років, з моменту трагедії не бачили на публіці тривалий час, а сім'я німця намагалася тримати його статки в таємниці, надаючи доступ до них тільки довіреному колу осіб.

Одним із тих, хто користувався високою довірою, був Маркус Фріче, який працював у родині Шумахера близько 18 місяців до аварії 2013 року. Як виявилося, він мав доступ до медичної інформації Міхаеля, включно з результатами обстежень і відео з реабілітацією.

Після завершення контракту, за даними німецьких прокурорів, він нібито вирішив використати цю інформацію проти сім'ї. Причому під час розслідування з'ясувалося, що він діяв не один: до змови були залучені його давній друг Йілмаз Тозтуркан і його син Лінс.

Колишній охоронець Шумахера Маркус Фріче

Як вимагачі хотіли отримати гроші

Схема ймовірних злочинців була детально продумана. Фріче передав спільникам 1500 зображень, 200 відеороликів та інші конфіденційні матеріали. Ця інформація зберігалася на чотирьох USB-накопичувачах і двох жорстких дисках, які він вивіз із будинку Шумахерів.

На першому етапі змовники зв'язалися із сім'єю і зажадали 12 мільйонів фунтів стерлінгів, погрожуючи опублікувати дані в даркнеті. Тозтуркан дзвонив сім'ї з анонімного номера, а потім надіслав кілька фотографій, щоб довести, що матеріали у них. При цьому злочинці дали сім'ї легендарного гонщика місяць на ухвалення рішення, зазначивши, що викуп має бути виплачений двома частинами в офісі адвоката.

Однак попри тиск, сім'я Шумахерів не піддалася шантажу. Німецька поліція почала стежити за підозрюваними, і вже за тиждень після першого контакту, 19 червня, Йілмаз Тозтуркан і його син були заарештовані. Маркус Фріче також опинився під слідством, хоча був відпущений під заставу. Поліція вилучила носії з вкраденою інформацією, що стало ключовим доказом у справі.

Суд над шантажистами

Нещодавно стало відомо, що прокуратура Німеччини завершила розслідування, і в грудні 2024 року розпочнуться судові засідання. Обвинуваченим загрожують серйозні терміни. Тозтуркану висунуто обвинувачення у вимаганні, а його синові та Фріче — у пособництві.

"Прокурори вимагають щонайменше чотири роки, але через величезну суму, яку вони вимагають, суддя вищої інстанції може призначити суворіше покарання, якщо трійцю буде визнано винною", — зазначили автори матеріалу.

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Раніше повідомлялося, що на аукціоні RM Sotheby's у Нью-Йорку виставили болід "Формули-1" Ferrari 248 F1 2006 року, на якому успішно виступав Міхаель Шумахер. Його оцінюють у 15 мільйонів доларів.