Миллионы Михаэля Шумахера: легенда "Формулы-1" стал жертвой шантажа бывшего телохранителя

Некий Маркус Фриче пользовался доверием у семьи знаменитого спортсмена. Получив доступ к конфиденциальным данным, он начал угрожать Шумахеру обнародованием личных фотографий и видео.

Имя Михаэля Шумахера вновь оказалось в центре внимания, но на этот раз из-за шокирующего скандала, связанного с предполагаемым шантажом. Издание Daily Mirror пишет, что бывший телохранитель легенды "Формулы-1" Маркус Фриче оказался замешанным в попытке вымогательства у семьи Шумахера внушительной суммы — 12 миллионов фунтов стерлингов.

С момента несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах жизнь Шумахера изменилась навсегда. Спортсмена, которому сейчас 55 лет, с момента трагедии не видели на публике долгое время, а семья немца пыталась держать его состояние в тайне, предоставляя доступ к нему только доверенному кругу лиц.

Одним из тех, кто пользовался высоким доверием, был Маркус Фриче, работавший в семье Шумахера около 18 месяцев до аварии 2013 года. Как оказалось, он имел доступ к медицинской информации Михаэля, включая результаты обследований и видео с реабилитацией.

После завершения контракта, по данным немецких прокуроров, он якобы решил использовать эту информацию против семьи. Причем в ходе расследования выяснилось, что он действовал не один: в заговор были вовлечены его давний друг Йилмаз Тозтуркан и его сын Линс.

Бывший телохранитель Шумахера Маркус Фриче

Как вымогатели хотели получить деньги

Схема предполагаемых преступников была детально продумана. Фриче передал сообщникам 1500 изображений, 200 видеороликов и другие конфиденциальные материалы. Эта информация хранилась на четырех USB-накопителях и двух жестких дисках, которые он вывез из дома Шумахеров.

На первом этапе заговорщики связались с семьей и потребовали 12 миллионов фунтов стерлингов, угрожая опубликовать данные в даркнете. Тозтуркан звонил семье с анонимного номера, а затем отправил несколько фотографий, чтобы доказать, что материалы у них. При этом преступники дали семье легендарного гонщика месяц на принятие решения, указав, что выкуп должен быть выплачен двумя частями в офисе адвоката.

Однако несмотря на давление, семья Шумахеров не поддалась шантажу. Немецкая полиция начала следить за подозреваемыми, и уже через неделю после первого контакта, 19 июня, Йилмаз Тозтуркан и его сын были арестованы. Маркус Фриче также оказался под следствием, хотя был отпущен под залог. Полиция изъяла носители с украденной информацией, что стало ключевым доказательством в деле.

Суд над шантажистами

Недавно стало известно, что прокуратура Германии завершила расследование, и в декабре 2024 года начнутся судебные заседания. Обвиняемым грозят серьезные сроки. Тозтуркану предъявлены обвинения в вымогательстве, а его сыну и Фриче — в пособничестве.

"Прокуроры требуют не менее четырех лет, но из-за огромной суммы, которую они требуют, судья высшей инстанции может назначить более суровое наказание, если троица будет признана виновной", — отметили авторы материала.

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Ранее сообщалось, что на аукционе RM Sotheby's в Нью-Йорке выставили болид "Формулы-1" Ferrari 248 F1 2006 года, на котором успешно выступал Михаэль Шумахер. Его оценивают в 15 миллионов долларов.