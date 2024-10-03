Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на публике, — СМИ

Сообщается, что гостям приказали сдать свои мобильные телефоны по прибытии в дом на острове Майорка, а свадебному фотографу приказали избегать фотографий семикратного чемпиона Формулы-1.

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55-летняя семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов "Формулы-1'Михаэль Шумахер впервые за 11 лет был замечен на публике. По информцаии издания Mirror, он посетил свадьбу своей дочери Джины-Мари.

Семья Шумахера жестко защищала его конфиденциальность после того, как он получил черепно-мозговую травму, во время аварии на лыжах в 2013 году, в результате которой он впал в кому. С тех пор спортсмен жил в полной тайне. Обновленных данных о его состоянии мало. Его семья — жена Коринна, дочь Джина-Мария и сын Мик — работали над тем, чтобы сохранить конфиденциальность.

Однако они немного открылись для документального фильма Netflix 2021 года о Шумахере, где Коринна поделилась некоторыми неопределенными новостями о состоянии своего мужа.

"Все скучают по Майклу, но Майкл здесь", — сказала она. "Другой, но здесь. Он все равно показывает мне, насколько он силен, каждый день".

Говорят, что только трое близких членов семьи и команда медиков имеют доступ к 55-летнему мужчине, из-за чего он отчуждается от членов своей семьи, особенно от брата и 49-летнего Ральфа, который также пилот Формулы-1. Но после десятилетия молчания появились признаки того, что семья Шумахера наконец захочет поднять завесу тайны вокруг него.

В эти выходные дочь Шумахера Джина-Мари, которой 27 лет, вышла замуж за Иена Бетке. Свадьба состоялась на роскошной семейной вилле площадью четыре гектара на Майорке, которую семья приобрела примерно за 27 миллионов фунтов стерлингов в 2017 году у председателя правления "Реала" Флорентино Переса.

Уединенная вилла, которая имеет собственную посадочную площадку для транспортировки Майкла с Майорки в его семейный дом на берегу Женевского озера в Швейцарии, является частью поместья площадью 15 000 квадратных метров, которое может похвастаться двумя бассейнами, вертолетной площадкой, тренажерным залом и огромной пальмой. Обсаженный деревьями сад.

Несмотря на то, что конфиденциальность все еще тщательно охранялась, а гости должны были оставлять свои телефоны у двери, считается, что свадьба стала первым случаем, когда Майклу разрешили быть на публике после его аварии и общаться с друзьями и членами семьи, что потенциально свидетельствует о смягчении жены.

В прошлом году Ральф рассказал, что больше не общается со своим братом и женой, но сказал, что всегда готов поддержать.

"Когда я вижу его детей Джину-Марию и Мика, мое сердце улыбается", — сказал Ральф немецкому журналу Bunte.

"Если кто-то из семьи ищет моего совета, я готов. Они идут своим путем".

Напомним, ранее мы писали, что единственная дочь Михаэля Шумахера вышла замуж и показала свадебное фото.

Кроме этого, Фокус писал, что брат Михаэля Шумахера совершил каминг-аут: что известно об избраннике автогонщика.