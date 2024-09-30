Единственная дочь Михаэля Шумахера вышла замуж и показала свадебное фото

Церемония бракосочетания проходила в условиях строгой секретности, а у приглашенных гостей забрали мобильные телефоны. Так семья Шумахеров хотела избежать утечки несанкционированных фото в сеть.

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27-летняя Джина Шумахер, старшая из двух детей легендарного автогонщика Михаэля Шумахера вышла замуж за своего жениха Иэна Бетке. Свадебным фото она уже поделилась в Instagram.

Как пишет BILD, церемония прошла в условиях строгой безопасности и высокой степени секретности на роскошной семейной вилле Ясмин на Майорке, которую Шумахеры купили за 27 миллионов фунтов стерлингов у президента "Реала" Флорентино Переса в 2017 году.

Джина Шумахер и Иэн Бетке встречались семь лет Фото: Gina Schumacher/Instagram

Церемония длилась около получаса. Затем состоялся банкет с живым выступлением кантри-группы, хотя количество гостей не называется. Поговаривают, что среди приглашенных были брат Майкла Ральф и его партнер Этьен Боске-Кассань. Организацией свадьбы занимался профессионал из северной Германии.

Мероприятие, окутанное домыслами, особенно относительно присутствия Михаэля Шумахера, было частным, тщательно скрытым от общественности. У всех гостей мероприятия забрали телефоны. BILD утверждает, что семья не хотела, чтобы кто-либо делал несанкционированные фотографии частной собственности. Немецкое издание также сообщает, что "весьма вероятно", что семикратный чемпион мира Шумахер присутствовал, почти 11 лет спустя после его почти фатального падения на лыжах.

Вилла, где прошла свадьба, является частью поместья площадью 15 000 квадратных метров, которое может похвастаться двумя бассейнами, вертолетной площадкой, тренажерным залом и огромным садом с пальмами.

Дмина Шумахер – успешная наездница

Вечером накануне свадьбы в престижном клубе Mhares Sea Club к югу от столицы острова Пальма состоялся девичник Джины.

О том, что пара собирается пожениться, стало известно в начале года. Любители лошадей Джина и Иэн объявили о своих отношениях почти семь лет назад, появившись вместе на мероприятии в Мюнхене в декабре 2017 года.

В сентябре 2020 года СМИ писали, что Михаэль Шумахер проводит время на вилле на Майорке. Бывшего спортсмена перевезли из его швейцарского дома в эксклюзивную собственность в элитном поместье Лас-Брисас недалеко от Андрача на юго-западе Майорки.

По словам бывшей жены экс-руководителя команды Формулы-1 и бывшего совладельца QPR Флавио Бриаторе Элизабетты Грегорачи, Михаэль не разговаривает, он общается глазами.

"Только три человека могут навещать его, и я знаю, кто они", – заявила она.

Трагедия Михаэля Шумахера

Жизнь Шумахера изменилась навсегда после трагического несчастного случая 11 лет назад. Посвятив свою карьеру более 15 лет пилотированию самых быстрых и опасных машин в мире, прежде чем уйти на пенсию в добром здравии в 2012 году в возрасте 43 лет, Шумахер чуть не погиб в результате неудачного падения всего год спустя.

Семикратный чемпион мира наслаждался семейным отдыхом на французском горнолыжном курорте Мерибель и отправился на, казалось бы, обычную лыжную прогулку со своим тогдашним 14-летним сыном Миком, когда случилась катастрофа. Спускаясь по очень популярному маршруту Combe de Saulire, Шумахер решил рискнуть вне трассы, войдя в небольшую полоску снега между Piste Chamois и Piste Biche, усеянную мелкими камнями.

Несмотря на относительно пологий уклон и короткое расстояние внетрассового участка, его поджидала скрытая опасность. Снегопад скрыл некоторые валуны из виду. Лыжи Шумахера зацепили один из таких валунов, и он взлетел в воздух, после чего упал, ударившись головой об один из таких камней. Известно, что перед падением он пытался тормозить.

Шлем Михаэля поглотил большую часть удара, но он треснул. Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Михаэль Шумахер и его жена Коринна Фото: BBC

После введения в медикаментозную кому он перенес две операции на мозге и выжил вопреки всем обстоятельствам, но оставался в критическом состоянии.

В апреле 2014 года врачи начали кропотливый процесс постепенного вывода его из комы, и к июню его сочли безопасным для перемещения.

Затем он отправился в университетскую больницу Лозанны для непрерывной реабилитации, прежде чем покинуть учреждение в сентябре и переехать в семейный дом Шумахеров в Гланде, Швейцария, на берегу Женевского озера. Обновления информации о его здоровье были редкими, так как его жена Коринна, на которой он женился в 1995 году, настаивала на полной секретности состояния мужа.

Никому, кроме нескольких доверенных лиц, не разрешали доступ к его постели в условиях строгих протоколов безопасности, что породило ряд слухов о состоянии гонщика. В итоге семья неоднократно подвергалась вымогательству и шантажу со стороны авантюристов, стремящихся нажиться на трагедии легенды.

Ранее Фокус писал, что друг Михаэля Шумахера пролил свет на его состояние, а в Германии уволили главного редактора издания за сгенерированное ИИ интервью с Михаэлем.