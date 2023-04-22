В Германии уволили главного редактора издания за сгенерированное ИИ интервью с Шумахером

Семья гонщика уже объявила о намерениях судиться с медиа-группой Funke, в которую входит еженедельник. Михаэль Шумахер после травмы не появляется на публике и о его здоровье мало известно.

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Немецкий журнал Die Aktuelle уволил главного редактора Анну Хоффман после того, как вышел номер со сгенерированным искусственным интеллектом "интервью" с гонщиком Михаэлем Шумахером. Об этом сообщается на сайте издания.

На этой неделе немецкий журнал издал номер с фотографией экс-чемпиона Формулы-1 с громким названием "Михаэль Шумахер: первое интервью!". Дальше меньшим шрифтом была надпись о том, что это "выглядит обманчиво реально". И только в самом тексте говорится, что весь текст сгенерировал искусственный интеллект.

Из-за таких действий издание семья Михаэля Шумахера планирует подать в суд на еженедельник Die Aktuelle за нарушение личных прав гонщика. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь и менеджер семьи Сабина Кэм. В то же время, компания Funkie приняла решение попрощаться с главной редактором издания, которая работала в журнале с 2009 года Анне Гоффманн. Также компания попросила прощения перед членами семьи Шумахера.

Обложка журнала с Шумахером на первой странице Фото: Die Aktuelle

"Эта безвкусная и обманчивая статья никогда не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы – и наши читатели – ожидаем от такого издательства, как Funke", — заявила исполнительный директор журнального направления Funke Бьянка Польманн.

Funke – это медиа-группа, в которую входит журнал Die Aktuelle.

Михаэль Шумахер после аварии на лыжах в 2013 году получил тяжелую черепно-мозговую травму. После долгого лечения он не появляется на публике и о его здоровье мало известно.

Напомним, 20 апреля семья Шумахера заявила о намерениях судиться с немецким таблоидом по интервью, которое сгенерировал ИИ.

28 марта СМИ писали, что легендарный болид Михаэля Шумахера выставили на аукцион с намерениями выручить от 7,5 до 9,5 млн. долларов.