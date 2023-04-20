Семья Шумахера подает в суд на немецкий таблоид за "интервью" с искусственным интеллектом

Семья Шумахера заявила, что планирует подать в суд на журнал за фальшивое интервью с экс-пилотом "Формулы-1". Сейчас гонщик не в состоянии общаться с журналистами.

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Семья легендарного пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера подает в суд на немецкий журнал Die Aktuelle из-за "интервью" с искусственным интеллектом. Об этом сообщили на сайте Reuters.

В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную травму, катаясь на лыжах во французских Альпах. С тех пор экс-пилоту "Формулы-1" так и не удалось полностью восстановится после инцидента.

Немецкое издание Die Aktuelle 15 апреля выпустило новый номер своего журнала со спорной обложкой, на которой изображен счастливый Михаэль Шумахер. При этом сказано, что это "первое интервью" гонщика после инцидента.

В заголовке сказано, что это "первое интервью" Шумахера после инцидента Фото: Die Aktuelle

На самом деле "интервью" было создано при помощи искусственного интеллекта, который имитировал поведение Шумахера. Это вызвало недовольство как среди поклонников легендарного пилота, так и его семьи.

Семья Шумахера заявила, что планирует подать в суд на журнал. Особенно их возмутила цитата "Моя жизнь полностью изменилась".

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Жена пилота Коринна Шумахер неоднократно заявляла, что семья пытается защитить Михаэля от назойливых журналистов. По ее словам, они делают все возможное, чтобы он чувствовал себя как можно комфортнее.

Ранее Фокус писал, что легендарный болид Михаэля Шумахера выставили на аукцион.