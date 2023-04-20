Сім'я Шумахера подає до суду на німецький таблоїд через "інтерв'ю" зі штучним інтелектом

Сім'я Шумахера заявила, що планує подати до суду на журнал за фальшиве інтерв'ю з експілотом "Формули-1". Наразі він не в змозі спілкуватися з журналістами.

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Сім'я легендарного пілота "Формули-1" Міхаеля Шумахера подає до суду на німецький журнал Die Aktuelle через "інтерв'ю" зі штучним інтелектом. Про це повідомили на сайті Reuters.

У 2013 році Міхаель Шумахер отримав серйозну травму, катаючись на лижах у французьких Альпах. З того часу експілоту "Формули-1" так і не вдалося повністю відновитись після інциденту.

Німецьке видання Die Aktuelle 15 квітня випустило новий номер свого журналу зі спірною обкладинкою, на якій зображений щасливий Міхаель Шумахер. При цьому йдеться, що це "перше інтерв'ю" пілота після інциденту.

У заголовку сказано, що це "перше інтерв'ю" Шумахера після інциденту Фото: Die Aktuelle

Насправді інтерв'ю було створено за допомогою штучного інтелекту, який імітував поведінку Шумахера. Це викликало невдоволення як серед шанувальників легендарного пілота, так і його сім'ї.

Сім'я Шумахера заявила, що планує подати до суду на журнал. Особливо їх обурила цитата "Моє життя повністю змінилося".

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"Він змінився". Дружина Шумахера розповіла про здоров'я гонщика

Дружина пілота Корінна Шумахер неодноразово заявляла, що сім'я намагається захистити Міхаеля від настирливих журналістів. За її словами, вони роблять все можливе, щоб він почував себе якнайкомфортніше.

Раніше Фокус писав, що легендарний болід Міхаеля Шумахера виставили на аукціон.