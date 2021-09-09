"Він змінився". Дружина Шумахера розповіла про здоров'я гонщика

Повне інтерв'ю з дружиною відомого гонщика вийде на платформі Netflix.

Дружина легендарного гонщика "Формули-1" Міхаеля Шумахера Корінна розповіла про його актуальний стан здоров'я, повідомляє ВВС.

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"Він щодня дає мені зрозуміти, який він сильний. Ми підтримуємо одне одного, як сім'я", — говорить Корінна.

Кохана гонщика каже, що її чоловік не хотів занадто ділитися про особисте життя, враховуючи хвороби і проблеми.

"Міхаель завжди говорив, що приватне має залишатися особистим. Головне для мене не те, в якому він стані, а те, що він може продовжувати жити далі. Він насолоджується життям, якщо можна так висловитися в його випадку", — додала Корінна.

"Мій чоловік завжди був нашою сімейною фортецею, тепер ми — його сімейна фортеця. Ми разом і разом проходимо терапію", — зазначила дружина гонщика.

Корінна Шумахер бореться за те, щоб її чоловікові було максимально комфортно.

"Ми працюємо над тим, щоб Шумі було добре. Він відчуває і розуміє, що його сім'я поруч із ним. Ми завжди будемо поруч із ним, що б нас не чекало далі.

Він змінився, але він із нами і це найголовніше", — говорить Корінна в документальному фільмі про німецького гонщика, який вийде на Netflix 15 вересня.

Дружина помітила, що не ображається ні на кого за те, що трапилося з її сім'єю.

"Ми не злі на Бога або ще когось. Нам просто неймовірно не пощастило, це може трапитися з кожним", — говорить дружина Шумахера.

Нагадаємо, що легендарний німецький гонщик знаходиться на довічній терапії та продовжує відновлюватися після важкої травми голови, яку він отримав ще в грудні 2013 року невдало приземлившись під час спуску на гірськолижному курорті в Альпах.

Нагадаємо, що раніше почав кар'єру гонщика в "Формулі 1" його син Мік.