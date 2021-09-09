"Он изменился". Жена Шумахера рассказала о здоровье гонщика

Полное интервью с женой известного гонщика выйдет на платформе Netflix.

Жена легендарного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна рассказала о его актуальном состоянии здоровья, сообщает ВВС.

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"Он каждый день дает мне понять, какой он сильный. Мы поддерживаем друг друга, как семья", – говорит Коринна.

Любимая гонщика говорит, что ее муж не хотел слишком распространяться о личной жизни, включая болезни и проблемы.

"Михаэль всегда говорил, что личное должно оставаться личным. Главное для меня не то, в каком он состоянии, а то что он может продолжать жить дальше. Он наслаждается жизнью, если можно так выразиться в его случае", – добавила Коринна.

"Мой муж всегда был нашей семейной крепостью, теперь мы – его семейная крепость. Мы вместе и вместе проходим терапию", – отметила жена гонщика.

Коринна Шумахер борется за то, чтобы ее мужу было максимально комфортно.

"Мы работаем над тем, чтобы Шуми было хорошо. Он чувствует и понимает, что его семья рядом с ним. Мы всегда будем рядом с ним, что бы нас не ожидало дальше.

Он изменился, но он с нами и это самое главное", – говорит Коринна в документальном фильме о немецком гонщике, который выйдет на Netflix 15 сентября.

Жена заметила, что не обижается ни на кого за то, что случилось с ее семьей.

"Мы не злы на Бога или еще кого-то. Нам просто невероятно не повезло, это может случиться с каждым", – говорит жена Шумахера.

Напомним, что легендарный немецкий гонщик находится на пожизненной терапии и продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, которую он получил еще в декабре 2013 года неудачно приземлившись во время спуска на горнолыжном курорте в Альпах.

Напомним, что ранее начал карьеру гонщика в "Формуле 1" его сын Мик.