У Німеччині звільнили головну редактору видання за згенероване ШІ інтервʼю з Шумахером

Сімʼя гонщика вже оголосила про наміри судитися з медіагрупою Funke, до якої належить тижневик. Міхаель Шумахер після травми не зʼявляється на публіці та про його здоровʼя мало що відомо.

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Німецький журнал Die Aktuelle звільнив головну редакторку Анну Хоффман після того, як вийшов номер зі згенерованим штучним інтелектом "інтервʼю" з гонщиком Міхаелем Шумахером. Про це повідомляється на сайті видання.

Цього тижня німецький журнал видав номер з фотографією ексчемпіона Формули-1 із голосним заголовком "Міхаель Шумахер: перше інтервʼю!". Далі меншим шрифтом був напис про те, що це "виглядає оманливо реально". І лише в самому тексті йдеться про те, що весь текст згенерував штучний інтелект.

Через такі дії видання сімʼя Міхаеля Шумахера планує подати до суду на тижневик Die Aktuelle за порушення особистих прав гонщика. Цю інформацію підтвердила прессекретарка та менеджерка родини Сабіна Кем. Водночас компанія Funkie прийняла рішення попрощатися з головною редакторкою видання, яка працювала у журналі з 2009 року Анне Гоффманн. Також компанія попросила вибачення перед членами родини Шумахера.

Обкладинка журналу з Шумахером на першій сторінці Фото: Die Aktuelle

"Ця позбавлена смаку і оманлива стаття ніколи не повинна була з'явитися. Вона жодним чином не відповідає стандартам журналістики, які ми – і наші читачі – очікуємо від такого видавництва, як Funke", — заявила виконавча директорка журнального напрямку Funke Бʼянка Польманн.

Funke — це медіагрупа, в яку входить журнал Die Aktuelle.

Міхаель Шумахер після аварії на лижах у 2013 році отримав важку черепно-мозкову травму. Після довгого лікування він не зʼявляється на публіці та про його здоров'я мало що відомо.

Нагадаємо, 20 квітня сімʼя Шумахера заявила про наміри судитися з німецьким таблоїдом за інтервʼю, яке згенерував ШІ.

28 березня ЗМІ писали, що легендарний болід Міхаеля Шумахера виставили на аукціон з намірами виручити від 7,5 до 9,5 млн долари.