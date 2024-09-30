Єдина дочка Міхаеля Шумахера вийшла заміж і показала весільне фото

Церемонія одруження проходила в умовах суворої секретності, а у запрошених гостей забрали мобільні телефони. Так сім'я Шумахерів хотіла уникнути витоку несанкціонованих фото в мережу.

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27-річна Джина Шумахер, старша з двох дітей легендарного автогонщика Міхаеля Шумахера, вийшла заміж за свого нареченого Іена Бетке. Весільним фото вона вже поділилася в Instagram.

Як пише BILD, церемонія відбулася в умовах суворої безпеки і високого ступеня секретності на розкішній сімейній віллі Ясмін на Майорці, яку Шумахери купили за 27 мільйонів фунтів стерлінгів у президента "Реала" Флорентіно Переса 2017 року.

Джина Шумахер та Іен Бетке зустрічалися сім років Фото: Gina Schumacher/Instagram

Церемонія тривала близько півгодини. Потім відбувся банкет із живим виступом кантрі-групи, хоча кількість гостей не називається. Подейкують, що серед запрошених були брат Майкла Ральф і його партнер Етьєн Боске-Кассань. Організацією весілля займався професіонал із північної Німеччини.

Захід, оповитий домислами, особливо щодо присутності Міхаеля Шумахера, був приватним, ретельно прихованим від громадськості. У всіх гостей заходу забрали телефони. BILD стверджує, що сім'я не хотіла, щоб хто-небудь робив несанкціоновані фотографії приватної власності. Німецьке видання також повідомляє, що "цілком імовірно", що семиразовий чемпіон світу Шумахер був присутній, майже через 11 років після його майже фатального падіння на лижах.

Вілла, де відбулося весілля, є частиною маєтку площею 15 000 квадратних метрів, що може похвалитися двома басейнами, вертолітним майданчиком, тренажерним залом і величезним садом з пальмами.

Дміна Шумахер — успішна наїзниця

Увечері напередодні весілля в престижному клубі Mhares Sea Club на південь від столиці острова Пальма відбувся дівич-вечір Джини.

Про те, що пара збирається одружитися, стало відомо на початку року. Любителі коней Джина та Ієн оголосили про свої стосунки майже сім років тому, з'явившись разом на заході в Мюнхені в грудні 2017 року.

У вересні 2020 року ЗМІ писали, що Міхаель Шумахер проводить час на віллі на Майорці. Колишнього спортсмена перевезли з його швейцарського будинку в ексклюзивну власність в елітному маєтку Лас-Брісас недалеко від Андрача на південному заході Майорки.

За словами колишньої дружини екскерівника команди Формули-1 і колишнього співвласника QPR Флавіо Бріаторе Елізабетти Грегорачі, Міхаель не розмовляє, він спілкується очима.

"Тільки три людини можуть відвідувати його, і я знаю, хто вони", — заявила вона.

Трагедія Міхаеля Шумахера

Життя Шумахера змінилося назавжди після трагічного нещасного випадку 11 років тому. Присвятивши свою кар'єру понад 15 років пілотуванню найшвидших і найнебезпечніших машин у світі, перш ніж піти на пенсію в доброму здоров'ї у 2012 році у віці 43 років, Шумахер ледь не загинув унаслідок невдалого падіння лише рік потому.

Семиразовий чемпіон світу насолоджувався сімейним відпочинком на французькому гірськолижному курорті Мерібель і вирушив на, здавалося б, звичайну лижну прогулянку зі своїм тодішнім 14-річним сином Міком, коли трапилася катастрофа. Спускаючись дуже популярним маршрутом Combe de Saulire, Шумахер вирішив ризикнути поза трасою, ввійшовши в невелику смужку снігу між Piste Chamois і Piste Biche, засіяну дрібним камінням.

Незважаючи на відносно пологий ухил і коротку відстань позатрасової ділянки, на нього чекала прихована небезпека. Снігопад приховав деякі валуни з поля зору. Лижі Шумахера зачепили один із таких валунів, і він злетів у повітря, після чого впав, вдарившись головою об один із таких каменів. Відомо, що перед падінням він намагався гальмувати.

Шолом Міхаеля поглинув більшу частину удару, але він тріснув. Шумахер отримав важку черепно-мозкову травму.

Міхаель Шумахер і його дружина Корінна Фото: BBC

Після введення в медикаментозну кому він переніс дві операції на мозку і вижив всупереч усім обставинам, але залишався в критичному стані.

У квітні 2014 року лікарі почали кропіткий процес поступового виведення його з коми, і до червня його визнали безпечним для переміщення.

Потім він відправився в університетську лікарню Лозанни для безперервної реабілітації, перш ніж покинути установу у вересні та переїхати в сімейний будинок Шумахерів у Гланді, Швейцарія, на березі Женевського озера. Оновлення інформації про його здоров'я були рідкісними, оскільки його дружина Корінна, з якою він одружився 1995 року, наполягала на повній секретності стану чоловіка.

Нікому, крім кількох довірених осіб, не дозволяли доступ до його ліжка в умовах суворих протоколів безпеки, що породило низку чуток про стан гонщика. У підсумку сім'я неодноразово піддавалася здирництву і шантажу з боку авантюристів, які прагнуть нажитися на трагедії легенди.

Раніше Фокус писав, що друг Міхаеля Шумахера пролив світло на його статки, а в Німеччині звільнили головного редактора видання за згенероване ШІ інтерв'ю з Міхаелем.