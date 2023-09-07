Надії немає: друг Міхаеля Шумахера пролив світло на його стан

Міхаель Шумахер уже 10 років проходить лікування та реабілітацію у своєму будинку на Женевському озері. Сім'я знаменитого гонщика тримає в суворій таємниці інформацію про його стан.

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Уперше за довгий час з'явилася інформація про здоров'я Міхаеля Шумахера. Давній друг семиразового чемпіона "Формули-1", швейцарський журналіст Роже Бенуа в інтерв'ю виданню Blick висловився про його стан.

Роже Бенуа відмовився вдаватися в подробиці, але дав зрозуміти, що ситуація безнадійна. Як відповідь на запитання журналіст процитував слова сина Міхаеля Шумахера Міка, сказані ним у 2022 році: "Я б віддав усе за можливість поговорити з батьком".

"У цьому реченні сказано все про стан його батька за останні 3500 днів. Він безнадійний", — заявив Роже Бенуа.

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Що сталося з Міхаелем Шумахером

Нагадаємо, що після нещасного випадку на гірськолижній трасі у Швейцарії в грудні 2013 року Міхаель Шумахер провів кілька місяців у комі. Потім зоряного гонщика перевели на реабілітацію в його будинок на Женевському озері у Швейцарії.

Відтоді сім'я Міхаеля Шумахера тримає в найсуворішому секреті інформацію про його стан — про нього відомо тільки вузькому колу рідних і друзів. Згодом з'ясувалося, що семиразовий чемпіон світу не здатний самостійно пересуватися, а на його лікування та реабілітацію щорічно витрачаються мільйони євро. Час від часу в ЗМІ з'являються чутки про здоров'я Шумахера, і його сім'я нерідко подавала до суду через публікацію недостовірної інформації.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили знаменитий гоночний болід Міхаеля Шумахера.

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