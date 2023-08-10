Незвичайний болід "Формули-1" Міхаеля Шумахера виставили на продаж (фото)

Цей Ferrari F2001b має цікаву історію, хоча і не здобув широкої популярності. Болід у 2003 році був переданий у приватну колекцію швейцарського мільйонера, а пізніше змінив власника.

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На аукціон RM Sotheby's виставили болід "Формули-1" Ferrari F2001b. Автомобіль належав знаменитому перегоннику Міхаелю Шумахеру. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей болід Ferrari F2001b брав участь лише у двох перегонах. Проте в автомобіля доволі цікава історія.

У 2002 році команда Ferrari Scuderia зіткнулася із серйозною проблемою: коробка передач на їхньому новому боліді працювала нестабільно. Це могло завадити Шумахеру завоювати чергову перемогу в сезоні.

У Ferrari Scuderia знайшли цікаве розв'язання технічної проблеми. Інженери взяли за основу Ferrari F2001b і оснастили деякими новими деталями від Ferrari F2002. У підсумку вийшов швидкий і надійний болід.

Цей болід оснащений деякими деталями від Ferrari F2002 Фото: RM Sotheby's

У Мельбурні Шумахер показав на боліді найкращий результат у всіх трьох тренувальних сесіях. Пізніше він зміг здобути перемогу в перегонах.

На цьому боліді Шумахер виграв перегони в Мельбурні Фото: RM Sotheby's

На Гран-прі Малайзії Шумахер після зіткнення на першому колі був відкинутий на 21-е місце. Проте перегонник зміг увійти до трійки лідерів.

Пізніше Ferrari F2001b використовувався як тестовий прототип для шин. У 2003 році болід був переданий у приватну колекцію швейцарського мільйонера. У 2011 році автомобіль змінив свого власника.

Ferrari F2001b оснащується 3,0-літровим двигуном V10 потужністю 825 к.с. Він працює в парі з семиступінчастою секвентальною коробкою передач.

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Торги за цей болід відбудуться з 16 по 19 серпня. Очікується, що автомобіль піде з молотка за кілька мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Гонконзі на аукціон виставили болід "Формули-1" Ferrari F1-2000.