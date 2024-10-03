Міхаель Шумахер вперше за 11 років з'явився на публіці, — ЗМІ

Повідомляється, що гостям наказали здати свої мобільні телефони після прибуття до помешкання на острові Майорка, а весільному фотографу — уникати фотографій семиразового чемпіона Формули-1.

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55-річний семиразовий чемпіон світу, володар численних рекордів "Формули-1" Міхаель Шумахер вперше за 11 років був помічений на публіці. За інформцаією видання Mirror, він відвідав весілля своєї доньки Джини-Марі.

Сім'я Шумахера жорстко захищала його конфіденційність після того, як він дістав черепно-мозкову травму під час аварії на лижах у 2013 році, в результаті якої впав у кому. З тих пір спортсмен жив у повній таємниці. Оновлених даних про його стан мало. Його сім’я — дружина Корінна, донька Джина-Марія та син Мік — працювали над тим, щоб зберегти конфіденційність.

Однак вони трохи відкрилися для документального фільму Netflix 2021 року про Шумахера, де Корінна поділилася деякими невизначеними новинами про стан свого чоловіка.

"Усі сумують за Майклом, але Майкл тут", — сказала вона. "Інший, але тут. Він все одно показує мені, наскільки він сильний, щодня".

Кажуть, що лише троє близьких членів родини та команда медиків мають доступ до 55-річного чоловіка, через що він відчужується від членів своєї родини, особливо від брата — 49-річного Ральфа, який також пілот Формули-1. Але після десятиліття мовчання з’явилися ознаки того, що родина Шумахера нарешті захоче підняти завісу таємниці навколо нього.

Цими вихідними донька Шумахера Джина-Марі, якій 27 років, вийшла заміж за Ієна Бетке. Весілля відбулося на розкішній сімейній віллі площею чотири гектари на Майорці, яку сім’я придбала приблизно за 27 мільйонів фунтів стерлінгів у 2017 році у голови правління "Реала" Флорентіно Переса.

Відокремлена вілла, яка має власний посадковий майданчик для транспортування Майкла з Майорки до його сімейного будинку на березі Женевського озера в Швейцарії, є частиною маєтку площею 15 000 квадратних метрів, який може похвалитися двома басейнами, вертолітним майданчиком, тренажерним залом і величезною пальмою. Обсаджений деревами сад.

Попри те, що конфіденційність все ще ретельно охоронялася, а гості повинні були залишати свої телефони біля дверей, вважається, що весілля стало першим випадком, коли Майклу дозволили бути на публіці після його аварії та спілкуватися з друзями та членами сім’ї, що потенційно свідчить про пом’якшення дружини.

Минулого року Ральф розповів, що більше не спілкується зі своїм братом і дружиною, але сказав, що завжди готовий підтримати.

"Коли я бачу його дітей Джину-Марію та Міка, моє серце посміхається", — сказав Ральф німецькому журналу Bunte.

"Якщо хтось із родини шукає моєї поради, я готовий. Вони йдуть своїм шляхом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдина дочка Міхаеля Шумахера вийшла заміж і показала весільне фото.

Крім цього, Фокус писав, що брат Міхаеля Шумахера здійснив камінг-аут: що відомо про обранця автогонщика.