Его могут видеть только 20 человек: инсайдер рассказал, что происходит с Шумахером

После несчастного случая в 2013 году легендарный гонщик больше не появлялся на публике и доживает свой век на вилле в Швейцарии в окружении армии врачей.

Related video

Легенда "Формулы-1", знаменитый гонщик Михаэль Шумахер не может общаться вербально и находится под постоянным присмотром врачей и своей жены Коринны. Инсайдер расскахал шокирующие подробности о том, в каком состоянии находится Шумахер после несчастного случая на горнолыжном курорте в 2013 году. Об этом пишет Daily Mail.

Михаэль Шумахер, выигравший семь чемпионатов мира, впал в медикаментозную кому после инцидента на горнолыжном спуске. С тех пор он не появлялся на публике.

Инсайдер рассказал, что за немецким гонщиком ухаживает группа медицинского персонала и его жена Коринна в их доме на озере Женева, но о его состоянии мало что известно.

Михаэль Шумахер с женой Коринной Фото: BBC

Семья Шумахера по-прежнему ревностно охраняет его личную жизнь, и, как известно, многие из их близких друзей и родственников даже не уверены в состоянии его здоровья.

Однако Феликс Горнер, репортер немецкой телекомпании RTL, раскрыл поклонникам статус Шумахера и сообщил, что он "больше не может общаться вербально".

"Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально", — сказал Горнер, которого считают одним из самых близких к семье Шумахера журналистов и надежным источником информации о его здоровье.

Горнер также прокомментировал общую ситуацию вокруг Шумахера и личный характер его жизни после трагического несчастного случая в 2013 году.

"В настоящее время к Майклу могут обратиться не более 20 человек. И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Майкла. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось", — рассказал журналист.

Шумахер, которому сейчас 56 лет, является одним из самых успешных гонщиков "Формулы-1" всех времен, завоевав титул чемпиона мира в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах.

Михаэль Шумахер стал легендой в мире гонок Фото: Getty Images

За время своей легендарной гоночной карьеры он также добавил к своему послужному списку 71 быстрейший круг и 155 подиумов.

Мик Шумахер, сын Михаэля, пошел по стопам отца и принял участие в гонках "Формулы-1" за команду Haas в 2021 и 2022 годах, заняв 19-е и 16-е места соответственно.

Горнер сделал заявление после интервью Элизабетты Грегорачи, бывшей жены эксруководителя команды "Формулы-1" Флавио Бриаторе.

"Майкл не разговаривает, он общается глазами.Только три человека могут навещать его, и я знаю, кто они", — сказала Элизабетта.

Утверждения о том, что Шумахер не может говорить, по-видимому, были поддержаны его сыном Миком в документальном фильме Netflix 2021 года о жизни его отца.

Мик Шумахер пошел по стопам отца Фото: AP

"Я думаю, что сейчас мы с папой понимаем друг друга по-другому", уклончиво рассказал Мик.

А близкий друг Шумахера Джонни Герберт ранее опроверг информацию, что знаменитый гонщик присутствовал на свадьбе своей дочери Джины летом 2024 года.

Напомним, в прошлом году семью Михаэля Шумахера шантажировал его бывший телохранитель, который угрожал обнародовать фото и видео гонщика, если ему не заплатят 12 миллионов фунтов стерлингов.