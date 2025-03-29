Понад 3 600 годин: як метро Києва безпечно переходить на літній час (відео)

У Київському метрополітені пояснили, як переводитимуть годинники на літній час у ніч із 29 на 30 березня, щоб не порушити злагодженість роботи всієї інфраструктури.

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Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці метро Києва у Facebook.

Перехід на літній час у метро Києва

Загалом у столичному метрополітені понад 100 торцевих годинників, розташованих на платформах для зручності машиністів, і понад 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях.

Координацію часу забезпечує центральна годинникова станція. Вона видає імпульс, який синхронізує всі годинники в підземці. Це важливо, оскільки графік руху поїздів розписаний посекундно.

Годинникова станція в Київському метрополітені Фото: Facebook/ Киiвський метрополiтен

"У столичному метрополітені цей процес також має особливе значення, адже однаковий і точний час — один із ключових чинників безпеки руху поїздів", — ідеться в публікації.

У метрополітені наголосили, що всі технічні та ремонтні роботи годинників у метро проводять уночі, коли рух поїздів зупинено. На кожній також станції є локальна годинникова станція, яка приймає центральний імпульс і розподіляє його на всі станційні годинники.

Нагадаємо, ще в липні минулого року Верховна Рада підтримала скасування переходу із зимового на літній час. Планувалося, що востаннє українці переведуть стрілки 27 жовтня 2024 року. Однак закон досі не набув чинності, адже з минулого серпня чекає на підпис президента Володимира Зеленського.