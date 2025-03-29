Украина переходит на летнее время: что стоит знать о переводе стрелок часов

Ночью в последнее воскресенье марта, 30 числа, Украина перейдет на летнее время, поэтому украинцам придется перевести свои часы на час вперед.

Related video

Перевод часов предусмотрен постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года.

В июле 2024 года парламентарии проголосовали за отмену перехода с зимнего на летнее время и планировалось, что 27 октября украинцы в последний раз переведут стрелки часов. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что единое киевское время защитит здоровье украинцев, потому что из-за сезонного перевода часов у граждан может ухудшаться самочувствие, снижаться работоспособность и тому подобное.

Важно

Верховная Рада отменила переход с зимнего на летнее время для Украины

Однако этот закон не вступил в силу, поскольку его не подписал президент Владимир Зеленский. Как информировали журналисты BBC, главе государства доложили, что если страна останется на зимнем времени, это приведет к миллиардным убыткам.

В министерстве экономики объясняли, что время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства и соответствует его географическому положению. А вот летнее время, которое вводится с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, вводится с целью "эффективного использования светлой части суток".

Отметим, что смартфоны, ноутбуки и различные гаджеты перейдут на летнее время автоматически в 3:00 ночи, а вот механические часы и кнопочные телефоны придется настраивать вручную.

Напомним, ранее эксперты объясняли Фокусу все "плюсы" и "минусы" перевода часов. Скажем, нардеп Алексей Гончаренко не считает критичным для здоровья людей перевод часов дважды в год, поскольку серьезных научных исследований на эту тему нет.