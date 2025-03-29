Украина переходит на летнее время: что стоит знать о переводе стрелок часов
Ночью в последнее воскресенье марта, 30 числа, Украина перейдет на летнее время, поэтому украинцам придется перевести свои часы на час вперед.
Перевод часов предусмотрен постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года.
В июле 2024 года парламентарии проголосовали за отмену перехода с зимнего на летнее время и планировалось, что 27 октября украинцы в последний раз переведут стрелки часов. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что единое киевское время защитит здоровье украинцев, потому что из-за сезонного перевода часов у граждан может ухудшаться самочувствие, снижаться работоспособность и тому подобное.Важно
Однако этот закон не вступил в силу, поскольку его не подписал президент Владимир Зеленский. Как информировали журналисты BBC, главе государства доложили, что если страна останется на зимнем времени, это приведет к миллиардным убыткам.
В министерстве экономики объясняли, что время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства и соответствует его географическому положению. А вот летнее время, которое вводится с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, вводится с целью "эффективного использования светлой части суток".
Отметим, что смартфоны, ноутбуки и различные гаджеты перейдут на летнее время автоматически в 3:00 ночи, а вот механические часы и кнопочные телефоны придется настраивать вручную.
Напомним, ранее эксперты объясняли Фокусу все "плюсы" и "минусы" перевода часов. Скажем, нардеп Алексей Гончаренко не считает критичным для здоровья людей перевод часов дважды в год, поскольку серьезных научных исследований на эту тему нет.