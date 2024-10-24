Перевод часов на зимнее время: почему Зеленский не спешит менять порядки в Украине

Переход на зимнее и летнее время влияет на повседневный ритм жизни многих украинцев. Политики при обсуждении вопроса вспоминают о евроинтеграции Украины: большинство стран ЕС переводят часы и лишь Россия с 2014 года живет по зимнему времени. Фокус приводит аргументы "за" и "против" инициативы.

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Украина готовится перейти с летнего на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября 2024 года: в 04:00 утра стрелки часов переводят на час назад, к 03:00. Верховная Рада Украины 16 июля 2024 года приняла в целом законопроект, отменяющий сезонный перевод часов. Документ попал к президенту Украины Владимиру Зеленскому 21 августа, но до сих пор не подписан.

Народные депутаты предлагают не переходить на летнее время в 2025 году и оставить второй, восточноевропейский часовой пояс UTC+2. В министерстве экономики считают, что зимнее время — естественное, ведь соответствует географическому положению страны. Переход на летнее время чиновники объяснили эффективным использованием светлой части суток.

Но Зеленский может не одобрить идею отмены перевода часов. Главе государства доложили, что фиксация на зимнем времени приведет к миллиардным убыткам в экономике. При этом сроки ветирования документа уже истекли, рассказали источники "ВВС-Україна".

Другой собеседник радиостанции говорит, что вето президент не использовал, чтобы "не обижать" спикера парламента Руслана Стефанчука, потому что это был его законопроект. Все посчитали и увидели минусы для экономики, а к аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции от украинцев.

Заметим, что на подписание закона до следующего перевода времени у президента остается примерно полгода.

История перевода часов в Украине, России и Европе

Перевод времени на один час вперед весной и назад осенью впервые испытала Германия в 1916 году во время Первой мировой войны. Немцы за счет этого пытались сократить расход угля на электростанциях и отправить ресурс ради работы оружейных заводов. Другие страны Европы взяли пример с Берлина.

Штаты начали переходить на летнее время с 1919 года, но несколько раз отказывались этого. Хотя все же большинство американцев переводят часы с 1974 года.

После Второй мировой войны европейские страны в основном отказывались от этой практики, однако возобновили ее в 1970-х годах из-за нефтяного кризиса для снижения расходов на освещение.

Украина в 2011 году отменяла переход на зимнее время, но общество возмутилось и решение быстро отменили. Одни приводили аргументы, что детям приходится идти в школу в темноте, другие — что повторяется шаг России.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в 2011 году хотел навсегда закрепить летнее время, объяснив инициативу заботой о здоровье людей и "коровах, не понимающих, почему доярки приходят к ним в другое время". Окончательно Россия перешла исключительно на зимнее время в июле 2014 года.

"Сумасшедшая" идея или благо: что украинцы получат от перевода часов?

Сторонники инициативы говорят, что отказ от перевода времени cэкономит расход электроэнергии, положительно скажется на здоровье, повысит трудоспособность и будет способствовать евроинтеграции. Украина синхронизируется по времени со странами Европы — от Испании до Польши.

Противники перевода часов ссылаются на результаты западных исследований о негативном влиянии на здоровье: человек может чувствовать себя уставшим и страдать бессонницей. Якобы увеличивается количество сердечных приступов, повышается давление, депрессия и количество самоубийств.

По мнению нардепа от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, отмена перевода часов на зимнее и летнее время — "сумасшедшее" решение. Политик надеется, что Зеленский все же не подпишет соответствующий закон.

"Летом на востоке Украины солнце будет вставать в начале четвертого утра. И в чем польза? Очевидно, это увеличит затраты энергоресурсов, менее эффективно будет использоваться световой день. В определенные месяцы разрыв с нашими европейскими соседями будет в районе двух часов", — объяснил он Фокусу свою позицию.

Большинство стран Евросоюза не отказались от перевода часов, в случае с Румынией Украина будет иметь два часа разницы, привел пример нардеп.

Фиксация на зимнем времени приведет к миллиардным убыткам в экономике, считают власти

Собеседники Фокуса не считают критичным для здоровья людей перевод часов два раза за год. По словам Гончаренко, серьезных научных исследований на эту тему нет.

"У нас люди летают по 8-9 часов на самолетах в совершенно другие часовые пояса, а тут идет речь о переводе стрелок на один час. Украина более 30 лет переводит часы, и все живы. Намного хуже для здоровья будет видеть солнце в 04:00 ночи, а к 09:00 ехать на работу в разгар летней жары", — констатирует он.

Переход на зимнее и летнее время — один из примеров тем, разделяющих украинское общество. Одни считают, что лучше оставаться на втором часовом поясе, а другая сторона — за то, чтобы подстраиваться под Восточную Европу, отмечает политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

С экономической точки зрения фиксация времени не повлияет на трату энергоресурсов, так как часы нагрузки на сеть в Украине смешанные: не все работают с 9 до 18.

"Час туда или обратно не имеет значения для бизнеса. Мы говорим скорее о психологическом дискомфорте. У человека часто уходит несколько дней на сбалансированность внутренних ритмов. А после отмены перевода стрелок все будут жить по одному графику, уберутся дополнительные проблемы по адаптации", — замечает он в разговоре с Фокусом.

Но есть небольшая проблема технологического характера. Миллионы двухзонных счетчиков электричества нужно будет перепрограммировать, если отменят сезонный перевод часов. Благодаря устройству вдвое сокращаются расходы на электроэнергию в ночное время — с 23:00 до 07:00 утра. Тариф в этот период составляет 2,16 гривен за кВт/ч.

Фокус ранее писал, что перевод часов на зимнее время предоставит людям дополнительный час сна, но такие изменения негативно влияют на психическое здоровье. Некоторые люди склонны к "зимней депрессии", страдающих сезонному аффективному расстройству.

Итальянские специалисты исследовали проблему перевода часов на зимнее время. Выяснилось, что мужчины, у которых забрали час сна, больше рисковали во время езды на автомобилях.