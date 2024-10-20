Вялость, апатия и нежелание двигаться: насколько вреден переход на зимнее время

Перевод стрелок часов вызывает "зимнюю депрессию" из-за уменьшения солнечного света. Многие люди могут не осознавать наличие симптома, но при этом ощущают улучшение аппетита.

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Перевод часов на зимнее время даст людям дополнительный час сна, но может негативно повлиять на психическое здоровье некоторых категорий людей. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Переход на зимнее время способен вызвать беспокойство у страдающих сезонным аффективным расстройством, известным под названием "зимняя депрессия". Расстройство связывают с уменьшением солнечного света осенью и зимой. Недостаток солнечного света влияет на гипоталамус и выработку гормонов мелатонина и серотонина, которые обеспечивают нормальный сон, аппетит и настроение человека.

Столь необычное состояние может вызвать заметное падение настроения всего за несколько недель до перевода часов. По данным британского сервиса Healthwatch, диагноз фиксируется у одного из 20 человек в Великобритании, но многие могут не осознавать его наличие.

Часть людей заметили ухудшение самочувствия в середине августа, за несколько месяцев до перевода часов Фото: lcsun-news.com

"Часто депрессия вызвана наступлением темных вечеров и холодной погоды. Симптомы при этом различаются", — отмечает издание.

Авторы приводят в пример 31-летнюю Меган Ригби из Солфорда, которая заметила изменения в самочувствии уже в середине августа.

"Я будто расцветаю при рассвете, но когда темнеет, мне даже не хочется выходить на улицу. Как только стемнеет, я предпочитаю оставаться дома, избегая людей. Осенью и зимой не такая веселая, как весной", — делится она впечатлениями.

Меган боролась с симптомами "зимней депрессии" с детства и говорила об этом со своим врачом. Женщине прописали антидепрессант, но во время беременности перестала его принимать. Теперь она ожидает, что перевод часов сделает ее настроение еще хуже.

Смена сезонов влияет также на настроение 25-летнего Джеймса Холта, испытывающего постоянное чувство подавленности и негатива с сентября по март.

"Я чувствую себя гораздо более вялым и истощенным, у меня меньше энергии, я много ем. Зимой у меня определенно больший аппетит и меньше желания что-либо делать, выходить вечером. Я просто ужасаюсь, когда часы переводят назад", — описал мужчина свое состояние.

Анна Уайли из Чорлтона описывает перевод часов как "двойной удар", влияющий на выполнение физических упражнений и режим сна.

"Я не бегаю, не катаюсь на велосипеде, потому что вечером слишком темно. Боюсь, что каждый год часы будут переводить назад. Если бы часы не переводили, это бы изменило ситуацию", — подчеркивает Уайли.

Напомним, Украина переходит на зимнее время в 2024 году, в последнее воскресенье октября. Верховная Рада приняла закон, согласно которому перевод стрелок часов на час вперед и назад отменят.

В Италии ранее исследовали проблему перевода часов на зимнее время. Выяснилось, что мужчины, у которых забрали час сна, больше рисковаkb во время езды на автомобилях.

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