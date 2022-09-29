"Зомби" на дорогах. Переход на летнее время делает водителей более рисковыми за рулем

Ученые пришли к выводу, перевод стрелок часов может быть опасным для человека и окружающих его людей.

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Уже через месяц нам предстоит перевести стрелки часов на час назад — ежегодно переход на зимнее время происходит в Украине в последнее воскресенье октября. В этом году мы переведем стрелки часов в ночь с 29 на 30 октября. Однако ученые все еще скептически относятся к смене летнего и зимнего времени, и считают, что в конечном итоге это лишь вредит здоровью и продуктивности человека, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Падуи и Университета Суррея изучили стиль вождения 23 итальянских мужчин. Первый опыт был проведен до перехода на летнее время, а второй — после. Результаты показали, что после того, как у мужчин забрали час сна, они стали больше рисковать на дороге.

Ученые пришли к выводу, что переход на летнее время оказывает воздействие на здоровье нашего сна и циркадных ритмов (внутренних "часов", отвечающих за сон и бодрствование). Отметим, что негативное воздействие перевода стрелок часов на циркадные ритмы известно уже давно. В более ранних исследованиях ученые также доказали, что переход на летнее время несет в себе и определенные риски для здоровья — например повышает риски сердечного приступа. Однако о влиянии на автомобилистов стало известно только сейчас.

В ходе исследования 23 водителя должны были проехать дистанцию в 11,5 километров на симуляторе. В ходе эксперимента водители столкнулись с различными сценариями и трассами, включая сельскую местность или городскую, а также автобаны. Все эти сценарии должны были в конечном итоге показать способны ли водители идти на необоснованный риск — например, обгон на участке дороги, где обгон запрещен.

После ученые сопоставили результаты полученные до перехода на летнее время и после. Результаты удручающие — оказалось, что почти 40% испытуемых шли на обгон с необоснованным риском. Любопытно, что водителям в одной из симуляций также предложили сценарий с обгоном велосипедиста — независимо от перевода часов большинство водителей пошли на обгон. Однако после перехода на "летнее время" водители существенно сокращали дистанцию между авто и велосипедистом, что ставило жизнь и здоровье последнего под угрозу.

Ученые также отмечают, что стиль вождения автомобилистов в целом значительно отличался после перехода на летнее время — более резкие повороты и торможение, что значительно увеличивает вероятность аварии.

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