Неприятная правда. Долгий сон на выходных гарантирует жесткое пробуждение в понедельник

Перспектива отоспаться на выходных только выглядит заманчивой, а на деле принесет больше вреда, чем пользы.

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Кто из нас мечтал отоспаться на выходных после тяжелой недели и постоянных недосыпов. Казалось бы, понежиться в кровати лишний час-другой — отличная идея. Однако ученые уверяют — это провальная идея. Подобный способ мало того, что пользы не принесет, так еще и повлечет за собой жесткое пробуждение в первый рабочий день недели, а понедельник, как известно, и так не самый простой день, пишет Inverse.

По мнению профессора психиатрии и поведенческого здоровья в Стэнфордском университете Джейми Зейцера, необходимо найти некий баланс и график сна, и стараться его придерживаться. Время от времени можно позволить себе поспать на выходных на несколько часов дольше — вероятно, это не повлечет негативных последствий. Однако на постоянной основе такая формула "досыпать на выходных", вероятнее всего, обернется еще большими проблемами со сном.

По мнению Зейцера, сбивчивый график в последствии приведет к сбою наших циркадных часов, которые отвечают за график сна.

В то же время клинический психолог и специалист по сну Уитни Робан настроена более категорично. По ее мнению, даже редкие отклонения сна чреваты последствиями и не принесут пользы. Ученая считает, что нам необходимо придерживаться жесткого графика подъема и отбоя. Максимум, который мы должны себе позволять на выходных — это задерживаться в кровати на час дольше.

Робан отмечает, что долгий сон на выходных создает ложное чувство "наверстывания упущенного". Вероятнее всего нам покажется, что мы отдохнули и чувствуем себя лучше, однако ученая считает, что долгий сон в выходные лишь приведет к тому, что в воскресенье вечером нам будет гораздо труднее заснуть — как результат утром понедельника нас ожидает жесткое пробуждение.

Профессор Джейми Зейцер также объяснил, почему некоторые из нас способны просыпаться ранним утром и чувствовать себя полными сил, в то время, как другие — едва способны открыть глаза. Все дело в наших циркадных ритмах и их нормальной работе.

Одна из функций циркадных часов — активация определенных механизмов, которые готовят наш организм к бодрствованию. Один из таких механизмов — выработка кортизола, который в свою очередь высвобождает глюкозу, которая необходима нашему телу.

Однако, когда график сна сбивчивый, то время всплеска кортизола и пробуждения попросту не совпадают. В результате мы просыпаемся не бодрыми и готовыми покорить мир, а выжатыми, как лимон, и готовыми вернуться обратно в постель.

Ранее Фокус писал о трех научных способах повысить качество сна — необходимо обратить внимание на температуру и размер кровати.