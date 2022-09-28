Важны пространство и температура. Три научных способа повысить качество сна

Ученые назвали оптимальные позы, температуру и подушки, которые помогут лучше высыпаться.

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Все мы знаем о пользе сна для здоровья, как физического, так и психологического. Однако исследования показывают, что большое количество людей испытывают некоторые проблемы со сном, которые негативно сказываются на качестве их жизни. Ученые из Университета Бонда проанализировали ряд исследований и составили список из трех научно обоснованных способов повысить качество сна, пишет Science Alert.

Существует ли оптимальная поза для сна и какая она

Исследования показали, что мы склонны довольно много двигаться в процессе сна. Так, приблизительно 54% времени мы спим на боку, около 37% — на спине и лишь порядка 7% — на животе.

Любопытно, что самыми беспокойными во время сна являются мужчины в возрасте до 35 лет. Исследования показали, что они чаще меняют позы, двигают руками и ногами, а также меняют положение верхней части спины во время сна. Впрочем, ученые пришли к выводу, что это не так уж плохо, а скорее даже хорошо.

Исследования показывают, что во время сна наше тело продолжает отслеживать любую боль или дискомфорт и соответственно корректировать положение тела. Именно поэтому ученые советуют выбирать матрас побольше, чтобы партнер или домашние питомцы, которые спят с вами в одной кровати, не мешали бы вам менять положение тела.

К слову, ученые считают, что не существует "оптимальной" позы для сна — в зависимости от возраста, телосложения, рода занятий и организма в целом именно вам может подходить конкретная поза. Однако это вовсе не значит, что она универсальна и подойдет кому-то еще.

В целом же, как свидетельствуют исследования, люди чаще выбирают для сна позу на боку. Ученые считают, что это обосновано меньшей нагрузкой на позвоночник, а также рядом факторов, которые помогают нам легче дышать во время сна.

Как и какую выбрать подушку

Исследования показывают, что отсутствие поддержки головы и шеи во время сна могут привести к негативным последствиям, в том числе вызвать болт в шее, плечах и мышцах.

В то же время ученые считают, что материал из которого сделана подушка не так уж важен для позвоночника, гораздо важнее ее форма и высота. Например U-образная подушка помогает дольше спать, в то время, как круглая — способствует уменьшению болезненных ощущений утром.

К слову не существует исследований, которые помогли бы нам выбрать идеальный матрас. Однако некоторые советы ученые все же могут дать. Во-первых, ученые рекомендуют использовать жесткие матрасы. Во-вторых, переворачивать матрас 1-2 раза в год, это позволит повысить комфорт сна и значительно увеличит срок службы матраса.

Идеальная температура для сна

В ходе исследований ученые выяснили, что более низкая температура повышает качество сна. Идеальной считается — 18,3°C, однако подойдет и другая в диапазоне от 15 до 19°C. Более высокие температуры, по мнению ученых, могут негативно отразиться на качестве сна.

Также исследователи советуют обеспечить некоторый приток свежего воздуха в комнату. Кроме приятного свежего воздуха, это также позволит поддерживать некую прохладу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, почему люди просыпаются уставшими и рассказали, как это преодолеть.