Важливі простір і температура. Три наукові способи підвищити якість сну

Учені назвали оптимальні пози, температуру та подушки, які допоможуть краще висипатися.

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Усі ми знаємо про користь сну для здоров'я як фізичного, так і психологічного. Однак дослідження показують, що велика кількість людей мають деякі проблеми зі сном, які негативно позначаються на якості їхнього життя. Вчені з Університету Бонда проаналізували низку досліджень і склали список із трьох науково обґрунтованих способів підвищити якість сну, пише Science Alert.

Чи існує оптимальна поза для сну та яка вона

Дослідження показали, що ми схильні багато рухатися в процесі сну. Приблизно 54% часу ми спимо на боці, близько 37% — на спині та лише близько 7% — на животі.

Цікаво, що найнеспокійнішими під час сну є чоловіки віком до 35 років. Дослідження показали, що вони частіше змінюють пози, рухають руками та ногами, а також змінюють положення верхньої частини спини під час сну. Втім, вчені дійшли висновку, що це не так уже й погано, а, скоріше, навіть добре.

Дослідження показують, що під час сну наше тіло продовжує відстежувати будь-який біль чи дискомфорт і коригувати положення тіла. Саме тому вчені радять вибирати більший матрац, щоб партнер або домашні вихованці, які сплять із вами в одному ліжку, не заважали б вам міняти положення тіла.

До речі, вчені вважають, що не існує "оптимальної" пози для сну — залежно від віку, статури, роду занять і організму загалом саме вам може підходити конкретна поза. Однак це зовсім не означає, що вона універсальна та підійде ще комусь.

Загалом, як свідчать дослідження, люди частіше вибирають для сну позу на боці. Вчені вважають, що це обумовлено меншим навантаженням на хребет, а також низкою факторів, які допомагають нам легше дихати під час сну.

Як і яку вибрати подушку

Дослідження показують, що відсутність підтримки голови та шиї під час сну можуть призвести до негативних наслідків, у тому числі викликати біль у шиї, плечах і м'язах.

Водночас учені вважають, що матеріал, із якого зроблена подушка, не так важливий для хребта, набагато важливіша її форма та висота. Наприклад, U-подібна подушка допомагає довше спати, тоді як кругла сприяє зменшенню больових відчуттів уранці.

До слова, не існує досліджень, які б допомогли нам вибрати ідеальний матрац. Однак деякі поради вчені все ж таки можуть дати. По-перше, вчені рекомендують використовувати жорсткі матраци. По-друге, перевертати матрац 1-2 рази на рік, це дозволить підвищити комфорт сну та значно збільшить термін служби матраца.

Ідеальна температура для сну

У ході досліджень учені з'ясували, що нижча температура підвищує якість сну. Ідеальною вважається 18,3°C, проте підійде й інша в діапазоні від 15 до 19°C. Вищі температури, на думку вчених, можуть негативно позначитися на якості сну.

Також дослідники радять забезпечити деякий приплив свіжого повітря в кімнату. Крім приємного свіжого повітря, це також дозволить підтримувати прохолоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, чому люди прокидаються втомленими, та розповіли, як це подолати.