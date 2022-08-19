Вчені розповіли, чому люди прокидаються втомленими і як це подолати

Як зазначають експерти, є кілька причин, через які люди втомлюються навіть, коли виспалися. Головне, знайти цю причину та розібратися з нею.

Багатьом знайоме почуття, коли ви лягаєте спати досить рано, щоб виспатися за 7-8 годин, але наступного дня все одно відчуваєте втому, пише BGR.

Як зазначають експерти, є кілька причин, з яких ви можете так стомлюватися. І, якщо ви втомилися від постійної втоми, є кілька способів, які ви можете використати, щоб перестати відчувати цей жахливий стан щоранку.

Сон є важливою частиною нашого повсякденного життя. Хоча у багатьох виникає спокуса спочатку подбати про інші речі, а потім відіспатися. Як зазначають вчені, важливо завжди висипатись і давати своєму тілу час на відновлення, якщо ви хочете залишатися здоровими. Звичайно, кількість необхідного сну може змінюватись від людини до людини і залежно від віку. Але, загалом, брак сну завжди є однією з причин, чому ви завжди втомлюєтеся.

Але чому ми іноді прокидаємося втомленими, навіть якщо виспалися? Коли це відбувається, варто звернути увагу на такі речі:

[ + – ] Нестача сну завжди є однією з причин, чому ви завжди втомлюєтеся

Переконайтеся, що ваша спальня правильно облаштована для забезпечення максимального відпочинку. Погане середовище для сну може серйозно зашкодити спокійному відпочинку.

Поганий режим сну також може пояснити, чому ви дуже швидко втомлюєтеся. Уникайте вживання напоїв із кофеїном за 6 годин до сну. Також перевірте, щоб уночі у вашій спальні було темно, тихо та прохолодно.

Інші фактори, які також впливають на сон і викликають втому включають недостатнє споживання води та непостійний графік сну. Давайте зізнаємося, що у кожного з нас виникала спокуса у вихідні не спати довше. Але якщо ви постійно намагаєтеся зрозуміти, чому ви втомилися, спробуйте дотримуватись постійного графіка сну щодня. Це окупиться у довгостроковій перспективі.

Якщо вас сильно турбує, чому ви завжди втомлюєтеся, цілком можливо, ви часто відчуваєте занепокоєння чи депресію, які виснажують вашу щоденну енергію. Водночас навіть невеликі щоденні заняття можуть викликати у вас почуття втоми, якщо ви ведете малорухливий спосіб життя. У такому разі, найкраще звернутися до лікаря.

[ + – ] Також є ймовірність, що у вас можуть бути проблеми зі сном або з домашньою твариною

Також є ймовірність, що у вас можуть бути проблеми зі сном або з домашньою твариною. Якщо ви або ваш партнер страждаєте від хропіння або іншого розладу сну, поговоріть з лікарем, щоб з'ясувати причину проблеми і спробувати її виправити. Якщо ви спите з домашньою твариною, то рухи вашого улюбленця вночі також можуть заважати добре відпочити, змушуючи вас дивуватися, чому ви так втомилися.

Не слід забувати, що з проблемою треба боротися. Ігнорування ситуації може призвести до довгострокових проблем, а постійне виснаження нікому не приносить задоволення.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли з'ясувати, чому неспання після опівночі шкідливе для здоров'я. Як виявилось, у цей період доби мозок людини сфокусованіший на негативних емоціях. Якщо людина довго дотримуватиметься такого режиму сну, її можуть почати відвідувати ідеї про покалічення, насильницькі дії стосовно інших людей та вживання психоактивних речовин.