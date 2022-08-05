Учені розповіли, чому не можна бути бадьорими після опівночі

Ні для кого не секрет, що багато людей люблять попрацювати або посидіти в інтернет після опівночі. Але, як зазначають експерти, це не тільки впливає на якість сну, а й може мати негативні наслідки для здоров'я і життя.

У процесі свого нещодавнього дослідження експерти дійшли висновку, що мозок людини не повинен бути бадьорим після опівночі. Вчені стверджують, що в цей період доби мозок більш сконцентрований на негативних емоціях, ніж на позитивних, пише The Swaddle.

Якщо людина довго не лягатиме спати, для її мозку може стати привабливими навіть ідеї про членошкідництво. Нове дослідження показує, що циркадний ритм — внутрішній природний процес організму, який синхронізує цикл сну та неспання кожні 24 години, відіграє значну роль у цих коливаннях.

Як відомо, безперервний сон протягом ночі не лише допомагає висипатися, а й призводить до покращення когнітивних функцій і здоровішого функціонування протягом наступної ночі. Дослідники взяли це до уваги та спробували з'ясувати, чи приводить нічне неспання або рішення не лягати спати протягом ночі до неадекватної поведінки, враховуючи насильницькі дії та злочини, вживання психоактивних речовин і суїцидальні думки.

У своєму дослідженні вчені оцінювали, як настрій, обробка винагороди та виконавчі функції відрізняються під час нічного неспання.

Фахівці вивчили емпіричні дані наявних досліджень сну та його впливу на пізнавальну здатність і функціонування. Емпіричні дані — дані, отримані шляхом спостереження чи експерименту.

[ + – ] Як зазначають учені, людське тіло і мозок дотримуються циркадних ритмів

Як зазначають учені, людське тіло і мозок дотримуються циркадних ритмів. Отже, якщо вдень молекулярна та мозкова діяльність працюють на повну силу, то вночі організм хоче відпочинку.

Також учені розглядають і еволюційну причину, яка пояснює, як нічне неспання впливає на неадекватну поведінку. Коли давні люди жили і розвивалися в дикій природі, існував великий ризик стати чиєюсь жертвою нічного полювання, внаслідок чого тим часом мозок посилював увагу негативних подразників.

Сьогодні, без таких зовнішніх ризиків, це гіперфокусування на негативі призвело до зміни системи винагороди/мотивації і, отже, зробило людей більш схильними до ризикованої поведінки. Отже, під час нічного безсоння люди перебувають у стані підвищеної свідомості, і вони можуть відчувати спонукання до більш негативної поведінки.

Ключовим доказом, який допоміг сформулювати нову гіпотезу, стало дослідження 2016 року, яке засвідчило, що статистично більшість самогубств трапляються в нічний час. Це дослідження показало, що з опівночі до 6 години ранку кількість самогубств у 3 рази більша, ніж у будь-який інший час дня. Інше дослідження, проведене вченими в Бразилії, зафіксувало майже в 5 разів більший ризик передозування опіоїдами вночі.

Наявні дані про людей, які працюють позмінно, враховуючи медичних працівників, пілотів, пожежників тощо, показують, що їхній незвичайний режим сну призводить до таких проблем зі здоров'ям, як безсоння, залежність від кофеїну та загальна втома.

"Наше дослідження показує, яку важливу роль відіграє сон. Однак для того, щоб допомогти людям, які мають проблеми зі сном і які не можуть піти спати раніше за опівніч, нам необхідно провести додаткові дослідження", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли, яку небезпеку несе частий денний сон. Як з'ясувалося, люди, які люблять подрімати вдень мають підвищений ризик розвитку гіпертонії та інсульту.