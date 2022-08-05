Ученые рассказали, почему нельзя бодрствовать после полуночи

Ни для кого не секрет, что большое количество людей любят поработать или посидеть в интернет после полуночи. Но как отмечают эксперты, это не только влияет на качество сна, но и может иметь негативные последствия для здоровья и жизни.

В ходе своего недавнего исследования эксперты пришли к выводу, что мозг человека не должен бодрствовать после полуночи. Ученые утверждают, что в этот период суток мозг более сконцентрирован на негативных эмоциях, чем на положительных, пишет The Swaddle.

Если человек долго не будет ложиться спать, для его мозга может стать привлекательными даже идеи о членовредительстве. Новое исследование показывает, что циркадный ритм — внутренний естественный процесс организма, который синхронизирует цикл сна и бодрствования каждые 24 часа, играет значительную роль в этих колебаниях.

Как известно, непрерывный сон в течение ночи не только помогает высыпаться, но и приводит к улучшению когнитивных функций и более здоровому функционированию в течение следующей ночи. Исследователи приняли это во внимание и попытались выяснить, приводит ли ночное бодрствование или решение не ложиться спать в течение ночи к неадекватному поведению, включая насильственные действия и преступления, употребление психоактивных веществ и суицидальные мысли.

В своем исследовании ученые оценивали, как настроение, обработка вознаграждения и исполнительные функции отличаются во время ночного бодрствования.

Специалисты изучили эмпирические данные существующих исследований сна и его влияния на познавательную способность и функционирование. Эмпирические данные — данные, полученные путем наблюдения или эксперимента.

[ + – ] Как отмечают ученые, человеческое тело и мозг следуют циркадным часам

Как отмечают ученые, человеческое тело и мозг следуют циркадным часам. Следовательно, если днем молекулярная и мозговая деятельность работают в полную силу, то ночью организм хочет отдыха.

Также ученые рассматривают и эволюционную причину, объясняющую, как ночное бодрствование влияет на неадекватное поведение. Когда древние люди жили и развивались в дикой природе, существовал большой риск стать чьей-то жертвой ночной охоты, в результате чего в это время мозг усиливал внимание к негативным раздражителям.

Сегодня, в отсутствие таких внешних рисков, эта гиперфокусировка на негативе привела к изменению системы вознаграждения/мотивации и, следовательно, сделала людей более склонными к рискованному поведению. Следовательно, во время ночной бессонницы люди находятся в состоянии повышенного сознания, и они могут чувствовать побуждение к более негативному поведению.

Ключевым доказательством, которое помогло сформулировать новую гипотезу, стало исследование 2016 года, показавшее, что статистически большинство самоубийств случаются в ночное время. Это исследование показало, что с полуночи до 6 часов утра число самоубийств в 3 раза больше, чем в любое другое время дня. Другое исследование, проведенное учеными в Бразилии, выявило почти в 5 раз более высокий риск передозировки опиоидами ночью.

Существующие данные о людях, которые работают посменно, включая медицинских работников, пилотов, пожарных и т. д, показывают, что их необычный режим сна приводит к таким проблемам со здоровьем, как бессонница, зависимость от кофеина и общая усталость.

"Наше исследование показывает, какую важную роль играет сон. Однако для того, чтобы помочь людям, имеющих проблемы со сном и которые не могут пойти спать раньше полуночи, нам необходимо провести дополнительные исследования", — заключили ученые.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, какую опасность несет частый дневной сон. Как оказалось, люди, которые любят подремать днем имеют повышенный риск развития гипертонии и инсульта.