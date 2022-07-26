Ученые рассказали, чем опасен частый дневной сон

Многие любят часок-другой подремать, но как отмечают исследователи, если вы регулярно "отключаетесь" среди дня, вам стоит обратить на это особое внимание.

Согласно новому исследованию экспертов, частый или даже обычный дневной сон может быть связан с повышенным риском развития гипертонии и инсульта, пишет USA Today News.

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Результаты исследования показали, что частый дневной сон у взрослых был связан с повышенным на 12% риском развития высокого кровяного давления и на 24% более высоким риском инсульта по сравнению с теми, кто днем не дремлет.

В ходе эксперимента эксперты использовали информацию из UK Biobank, биомедицинской базы данных, которая содержит анонимную генетическую информацию и информацию о здоровье полумиллиона участников из Великобритании. Также стоит отметить, что у всех реципиентов на исходном уровне не было гипертонии или инсульта.

Опрос частоты дневного сна проводился 4 раза в период с 2006 по 2019 год, и каждый раз в нем участвовало не менее 5000 человек. Участники самостоятельно сообщали, спят ли они днем "никогда/редко", "иногда" или "регулярно".

Результаты исследования также различались в зависимости от возраста участников. У респондентов моложе 60 лет, которые обычно спали днем, риск развития высокого кровяного давления был на 20% выше, чем у людей того же возраста, которые никогда не спали днем. В возрасте старше 60 лет этот риск был повышен на 10%.

Исследование также показало, что более высокий процент людей, которые обычно дремали днем, были мужчины. Более того, они сообщали о курении сигарет, ежедневном употреблении алкоголя и бессоннице.

"Хотя дневной сон сам по себе не вреден, многие люди спят днем из-за плохого ночного сна. Плохой сон ночью связан с ухудшением здоровья, однако дневного сна недостаточно, чтобы компенсировать это", — объяснил ученый Майкл А. Гранднер из Аризонского университета.

Однако стоит отметить, что исследование имеет несколько ограничений. В нем изучалась частота дневного сна, а не продолжительность. О частоте дневного сна также сообщали сами участники, без конкретных измерений. Люди, участвовавшие в исследовании, были в основном среднего и пожилого возраста европейского происхождения, поэтому результаты не могут быть обобщены для всех.

Напомним, что ранее эксперты нашли идеальное время сна для людей старше 40 лет. Как выяснилось, это было не 8 часов, как принято считать, а 7. Ученые подчеркивают, что слишком продолжительный или короткий сон связан с ухудшением когнитивных функций и психического здоровья человека.